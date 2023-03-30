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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вопросы к условиям получения субсидий в США есть даже у руководства TSMC
Некоторые из них на Тайване считают неприемлемыми.
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Подталкивать компанию TSMC к строительству предприятия по выпуску чипов в США начал ещё бывший президент Дональд Трамп (Donald Trump), хотя в годы своего правления он более активно взаимодействовал на публике с представителями Foxconn. Дочернее предприятие TSMC функционировало в США с 1996 года, но оно не может выпускать передовые чипы, а новый проект в Аризоне подразумевал строительство двух крупных предприятий, одно из которых к 2026 году сможет начать выпуск 3-нм продукции по заказу местных клиентов.

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Бюджет стройки вырос до $40 млрд, и руководство TSMC не раз намекало, что субсидии со стороны властей США сильно упростили бы жизнь тайваньскому инвестору. Строить предприятия в США в пять раз дороже, чем на Тайване, а производство чипов будет обходиться в полтора раза дороже, и очевидно, что эту разницу клиенты американских предприятий TSMC не будут готовы покрывать из своего кармана. Как отмечает Reuters, претензии у председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu) возникли к условиям, на которых власти США собираются предоставлять профильные субсидии.

Источник изображения: Reuters

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По словам главы TSMC, переговоры с американской стороной всё ещё продолжаются, и некоторые условия тайваньская компания считает неприемлемыми. Марк Лю выражает надежду, что условия могут быть смягчены, чтобы исключить негативное влияние на бизнес той же TSMC. Компания сможет подать заявку на субсидирование американских проектов уже на следующей рабочей неделе.

#полупроводники #tsmc #сша #тайвань #субсидии
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