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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Южной Кореи сегодня собираются утвердить собственный законопроект о поддержке национальной полупроводниковой промышленности
В основном будут предоставляться налоговые послабления.
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По информации Bloomberg, южнокорейские законодатели должны сегодня утвердить законопроект, который предусматривает налоговые льготы для отечественных производителей полупроводниковой продукции, который проходил обсуждение под обозначением «K-Chips Act». Прежде всего, он предусматривает увеличение налоговых вычетов для компаний, инвестирующих в производство полупроводниковой продукции на территории Южной Кореи.

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Источник изображения: Intel

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Крупные компании смогут рассчитывать на увеличение налогового вычета с 8 до 15%, а более мелкие — с 16 до 25%. Как известно, все инициативы по стимулированию развития южнокорейской полупроводниковой отрасли традиционно сводились к увеличению вложений частного капитала со стороны участников этого рынка. Государство лишь готово предоставлять налоговые преференции, но избегает прямых финансовых субсидий. В прошлом месяце экспорт полупроводниковой продукции принёс 12 % всех доходов южнокорейской экономики в сфере международной торговли. Рынок полупроводниковых компонентов сейчас находится не в лучшем состоянии, но его развитие нужно стимулировать с прицелом на будущее.

#полупроводники #южная корея #субсидии #законопроект
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