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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейским компаниям придётся делиться с властями США коммерческой тайной, если они хотят получать субсидии
Это существенный риск для корейского бизнеса.
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По информации Business Korea, южнокорейским компаниям типа Samsung и SK придётся задуматься по поводу условий предоставления властями США субсидий на строительство предприятий в данной стране, поскольку корейским партнёрам фактически предлагается делиться с американской стороной информацией, в обычных условиях составляющей коммерческую тайну. По крайней мере, это справедливо в отношении данных о количестве обрабатываемых кремниевых пластин, степени загрузки конвейера и уровня выхода годных изделий.

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Источник изображения: Reuters

Оперируя этими данными, американские конкуренты корейских производителей без труда смогут понять, в каком положении находится бизнес тех же Samsung и SK. Опасаясь передачи этой информации властями США приближённым американским производителям, корейские компании не раз подумают о том, а следует ли претендовать на получение американских субсидий. Впрочем, выбора остаётся всё меньше, поскольку корейские производители чипов всё равно технологически зависят от американских поставщиков оборудования, а власти США заинтересованы в том, чтобы выпуск профильной продукции корейских марок был наложен на их территории. Получается своего рода замкнутый круг, избежать попадания в который корейским производителям вряд ли удастся.

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Кстати, это уже не первая ситуация подобного рода. Ещё в 2021 году чиновники США запрашивали у поставщиков полупроводниковых компонентов с Тайваня и из Южной Корее аналогичную ситуацию с целью найти «слабые места» в цепочках поставок в условиях возникшего тогда дефицита. И вроде бы никто из азиатских производителей тогда не разорился.

#samsung #сша #южная корея #субсидии #sk group
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Евгений Сом
12:50
чувак ты был слит и доказал что трусливая баба. Все пруфы есть выше так что смирись труливый балабол-пиздабол, ты уже все доказал ))))))))
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
grom9000
12:48
Это я тебя первым начал называть бабой, а ты своих обзывательств не можешь придумать даже. Ты тупой, смирись )))
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Alex Zamfol
12:47
Какая ещё Шахерезада!? Если кажется - крестись
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
Garry1010
12:44
Так не надо хотеть получать - и всё пучком будет. :)
Корейским компаниям придётся делиться с властями США коммерческой тайной, если они хотят получать субсидии
kurar73
12:43
адекватна ток одна видюха -в днс лежит GIGABYTE GeForce RTX 2060 Super за 28... еще бы скинуть пару тройку тысяч.. за 25 была бы бест от зе бест
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Garry1010
12:43
Так даны же критерии оценки (типа цена/производительность+фишки). Надо сравнить с критериями других статей - и всё должно(!) встать на свои места, кмк.
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Евгений Сом
12:42
rtx 3050 это видюха начального уровня и даже на ней можно комфортно поиграть с рейтрейсингом https://www.youtube.com/watch?v=FdP2e7VhGqs https://www.youtube.com/watch?v=rJgdGmzTCCs
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Mur
12:42
Ждём 4070 Dual Mini от Asus.
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Mur
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Кто просил? Большинство финнов против вступления в НАТО и за нейтральный статус. В стране падение экономики, а президент говорит о войне с Россией и НАТО. Скоро финнам не нужен будет такой президент.
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Люцифер Денница
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О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
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