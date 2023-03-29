Это существенный риск для корейского бизнеса.

По информации Business Korea, южнокорейским компаниям типа Samsung и SK придётся задуматься по поводу условий предоставления властями США субсидий на строительство предприятий в данной стране, поскольку корейским партнёрам фактически предлагается делиться с американской стороной информацией, в обычных условиях составляющей коммерческую тайну. По крайней мере, это справедливо в отношении данных о количестве обрабатываемых кремниевых пластин, степени загрузки конвейера и уровня выхода годных изделий.

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Источник изображения: Reuters

Оперируя этими данными, американские конкуренты корейских производителей без труда смогут понять, в каком положении находится бизнес тех же Samsung и SK. Опасаясь передачи этой информации властями США приближённым американским производителям, корейские компании не раз подумают о том, а следует ли претендовать на получение американских субсидий. Впрочем, выбора остаётся всё меньше, поскольку корейские производители чипов всё равно технологически зависят от американских поставщиков оборудования, а власти США заинтересованы в том, чтобы выпуск профильной продукции корейских марок был наложен на их территории. Получается своего рода замкнутый круг, избежать попадания в который корейским производителям вряд ли удастся.

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Кстати, это уже не первая ситуация подобного рода. Ещё в 2021 году чиновники США запрашивали у поставщиков полупроводниковых компонентов с Тайваня и из Южной Корее аналогичную ситуацию с целью найти «слабые места» в цепочках поставок в условиях возникшего тогда дефицита. И вроде бы никто из азиатских производителей тогда не разорился.