По информации Reuters, немецкая компания Infineon остаётся одним из немногих участников полупроводникового рынка, демонстрирующим уверенный оптимизм применительно к событиям текущего года. Результаты второго квартала фискального года компания обнародует только 4 мая, а пока она повышает прогноз по выручке как на второй квартал, так и на весь год. Если ранее она рассчитывала завершить второй квартал с 3,9 млрд выручки, то теперь надеется получить более 4 млрд выручки.
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Итоги всего 2023 года будут значительно выше заложенных в предыдущий прогноз 15,5 млрд евро выручки, как поясняет источник. Уверенности в будущем компании добавляет стабильно высокий спрос на компоненты в как в сегменте автомобильной электроники, так и на рынке решений для промышленной автоматизации. Норма прибыли компании тоже должна улучшиться с 25 до 29%, не в последнюю очередь за счёт возросших цен реализации. Одним из факторов, способствующих улучшению нормы прибыли, Infineon считает более выгодные цены на энергоносители по сравнению с предыдущими месяцами.