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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix рассчитывает добиться дальнейших послаблений американских санкций в отношении своего бизнеса в Китае
Как только приблизится октябрь, компания надеется продлить льготные условия.
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Значительную часть своей памяти южнокорейская компания SK hynix производит на территории Китая, поэтому вступившие в силу в октябре прошлого года ограничения на поставку в эту страну оборудования для производства чипов могли серьёзно подорвать бизнес корейского производителя, но руководству удалось договориться с властями США об отсрочке вступления в силу данных ограничений до конца сентября текущего года. Как отмечает Reuters со ссылкой на генерального директора Пак Чон Хо (Park Jung-ho), компания SK hynix намерена по истечении первого года освобождения от санкций США добиваться продления этого периода.

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Источник изображения: Reuters

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Как уверен руководитель компании, переговоры с США на эту тему должны завершиться успехом. Со своей стороны, выиграв время, SK hynix намеревается скорректировать планы относительно управления своим бизнесом. Одновременно материнская группа SK собирается развивать производство на территории США, поэтому компания может задуматься о получении субсидий от властей этой страны, но этот шаг лишь наложит на корейского гиганта дополнительные ограничения на расширение производства в Китае.

#сша #китай #санкции #sk hynix #южная корея
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