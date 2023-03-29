В этом убеждены представители компании Honeywell International.

Многие компании, пытающиеся создать электролёты для использования в качестве воздушных такси, предсказывают появление первых коммерческих услуг такого плана во второй половине текущего десятилетия. Компания Honeywell, которая поставляет соответствующие компоненты, с трибуны технологической конференции Jefferies подвергает сомнению столь оптимистичные оценки. По мнению главы профильного подразделения Honeywell, бизнес на пассажирских перевозках с помощью электролётов начнёт развиваться не ранее самого конца этого десятилетия.

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Источник изображения: Honeywell

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Именно эта сфера приведёт к двукратному росту выручки в этом сегменте, а до тех пор электролёты будут применяться в ограниченных сферах типа доставки грузов или военных операциях. По сути, расширению их применения в гражданской авиации в обозримом будущем продолжат мешать строгие правила и законодательные требования, а не технологические ограничения как таковые. К концу десятилетия сама Honeywell рассчитывает ежегодно получать выручку до $2 млрд от реализации профильных компонентов для летательных аппаратов на электротяге. О появлении беспилотных летательных аппаратов для перевозки пассажиров в коммерческом секторе вообще не придётся мечтать ещё долгие годы, как считают в компании.