И отечественная система образования пока отстаёт от требований рынка.

Усугубление санкций США против полупроводникового сектора КНР лишь дополнительно усилит кадровый голод в отрасли, поскольку заполнить вакансии за счёт иностранных специалистов китайским компаниям станет заметно сложнее. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные исследования, проведённого китайскими экспертами, в этом году национальная отрасль будет нуждаться примерно в 200 000 квалифицированных специалистов.

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Источник изображения: Reuters

При этом систему образования в Китае предстоит переориентировать на привитие студентам более пригодных для работы на практике навыков, поскольку сейчас до 60% выпускников никакого опыта стажировки к моменту получения дипломов не имеют. На соседнем Тайване, в то же время, за три года обучения студент может лишь шесть месяцев провести в учебной аудитории, а остальное время он тратит на получение практического опыта работы.

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Дефицит специалистов в полупроводниковой отрасли уже привёл к двукратному росту начальных зарплат в Китае. Молодой специалист может рассчитывать на годовой доход в размере более $55 000. Привлекательность такой работы уже породила множество курсов переподготовки в разного рода частных учебных заведениях Китая. Выпускники вузов, получившие образование по другим направлениям, стремятся сменить квалификацию, чтобы в сжатые сроки влиться в число сотрудников компаний полупроводниковой отрасли. При этом нужно менять и систему высшего образования в КНР, как признают эксперты. Сейчас преподавательский состав больше заинтересован в публикации научных работ, чем в привитии студентам реальных навыков практической работы, и это остаётся серьёзной проблемой в системе подготовки кадров.