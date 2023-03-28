Быстрее всего будет расти производство аналоговых компонентов и силовой электроники.

По информации ассоциации SEMI, на которую ссылается ресурс DigiTimes, к 2026 году совокупная производительность предприятий, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 300 мм, достигнет 9,6 млн пластин в месяц, что будет считаться историческим рекордом для всей мировой полупроводниковой отрасли. Двигать к этому участников рынка будет растущий спрос на услуги контрактных производителей чипов, микросхемы памяти и силовую электронику.

реклама

Источник изображения: AFP

В период с 2023 по 2026 годы в строй будут введены 82 новых предприятия по выпуску чипов, которые будут принадлежать компаниям GlobalFoundries, Hua Hong Semiconductor, Infineon, Intel, Kioxia, Micron, Samsung, SK Hynix, SMIC, STMicroelectronics, Texas Instruments, TSMC и UMC. Китаю удастся сохранить лидерство по количеству предприятий, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 300 мм с использованием зрелых техпроцессов. В этой стране к 2026 году будут ежемесячно обрабатываться 2,4 млн кремниевых пластин, что позволит Китаю увеличить свою долю на мировом рынке с 22 до 25%.

Слабый спрос на микросхемы памяти вынудит Южную Корею сократить свою долю на мировом рынке с 25 до 23%. Тайвань, выпускающий основную часть передовой полупроводниковой продукции, останется лишь на третьем месте по совокупной производительности предприятий, сократив долю с 22 до 21%. Япония к 2026 году также уступит прочим регионам один процентный пункт, ограничиваясь 12% мировых мощностей по обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм.

Рост в этом сегменте в ближайшие годы сосредоточится в Америках, Европе, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, как сообщает SEMI. Доля обеих Америк к 2026 году слегка вырастет до 9%, Европа и Ближний Восток поднимут свой показатель с 6 до 7%, а Юго-Восточная Азия хотя бы сможет удержаться на уровне 4%.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По данным представителей SEMI, в период с 2022 по 2026 годы активнее всего будет расти производство аналоговых решений и силовых компонентов (+30% в год в среднем), контрактное направление будет прибавлять по 12% в год, оптические компоненты — по 6%, а память — по 4%. Отчёт SEMI охватывает 366 предприятий отрасли, из которых 258 уже функционируют, а 108 будут построены до конца 2026 года.