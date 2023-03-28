Оплачивать детские сады полностью не нужно, но частично компенсировать придётся.

Агентство Reuters отмечает, что власти США выступили с дополнительными пояснениями по поводу условий предоставления субсидий компаниям, намеревающимся построить на территории страны предприятия по выпуску чипов. В ближайшие пять на эти нужды будут направлены $39 млрд, а налоговые льготы на общую сумму $24 млрд рассчитаны уже на десять лет.

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Источник изображения: Reuters

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Как поясняется в рекомендациях, выпущенных Министерством торговли США, власти не принуждают компании к полной компенсации затрат сотрудников на уход за своими детьми в течение рабочего дня. Просто получатели субсидий должны будут компенсировать сотрудникам часть профильных расходов, чтобы привлечь на работу даже людей с низким или средним уровнем дохода. Работодателей также будут поощрять оплачивать программы переподготовки персонала, задействованного на профильном производстве. Цель чиновников — сделать рабочие места в полупроводниковой отрасли США более доступными для широких слоёв населения.