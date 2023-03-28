Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США настаивают на улучшении условий труда наименее защищённых сотрудников при распределении субсидий производителям чипов
Оплачивать детские сады полностью не нужно, но частично компенсировать придётся.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Агентство Reuters отмечает, что власти США выступили с дополнительными пояснениями по поводу условий предоставления субсидий компаниям, намеревающимся построить на территории страны предприятия по выпуску чипов. В ближайшие пять на эти нужды будут направлены $39 млрд, а налоговые льготы на общую сумму $24 млрд рассчитаны уже на десять лет.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как поясняется в рекомендациях, выпущенных Министерством торговли США, власти не принуждают компании к полной компенсации затрат сотрудников на уход за своими детьми в течение рабочего дня. Просто получатели субсидий должны будут компенсировать сотрудникам часть профильных расходов, чтобы привлечь на работу даже людей с низким или средним уровнем дохода. Работодателей также будут поощрять оплачивать программы переподготовки персонала, задействованного на профильном производстве. Цель чиновников — сделать рабочие места в полупроводниковой отрасли США более доступными для широких слоёв населения.

#полупроводники #сша #субсидии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Соискателям субсидий в США предложено определить пороговые значения выручки и прибыли
Ford Motor: сырьё для батарей нужно не только добывать в Северной Америке, но и перерабатывать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
35
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
30
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
42
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
127
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
3
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
3

Сейчас обсуждают

Gubarracuda
11:50
Ни дня не проходит без добавления какого либо автора в черный список..
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
boris558
11:49
>> Интересно конечно послушать и ту сторону но одно мнение не есть гуд. Ну не знаю. Нужно ли второе мнение "Хитлер был хорошим человеком"?
Вероятное отключение YouTube заставляет «Вконтакте» наращивать мощности
Владимир
11:46
Ты слишком обширно воспринимаеш слово драйвер. Это обычный INI файл с инструкциями, (+и куча мегабайт профильей компрессии 3д графики под каждое приложение до которых дотянутся руки вендеров), в линук...
В основную ветку OBS Studio на GitHub добавлена поддержка YouTube трансляций в формате AV1 и HEVC
id3578363
11:46
Может конечно ошибаюсь, но там только антипутинские мнения сейчас. Все же выпилили не проходящее по стандарту на эту тему. Интересно конечно послушать и ту сторону но одно мнение не есть гуд. По сути ...
Вероятное отключение YouTube заставляет «Вконтакте» наращивать мощности
Денис Грибовский
11:45
Может кто помочь сделать Undervolting ryzen 5 5600 проца на этой плате?
Sapphire выпустила материнскую плату NITRO+ B550I Ultra Platinum для процессоров AMD
Y-Dr. Now
11:39
учитывая что исходники хромиума открыты, а у valve куча денег и программистов, при желании они могли бы поддерживать хоть Windows xp в стиме бесконечно долго. Так что эти ссылки на хром - это скорее о...
С 2024 года игровой клиент Steam не будет поддерживать Windows 7, 8 и 8.1
Alrosa Diamond
11:39
что за говноед пишет эти обзоры. не позорься лучше не пиши ничего.
Мои впечатления от игры Arcania Gothic 4. Часть 1
Артём Николаев
11:38
Америка загнивает.
Из хранилищ в США пропало 10% нефти, а в ЕС потратили $500 млн на написание санкций против РФ
Combowan
11:38
..шел 2024год войска взяли 57% артёмовска..ах !нет! увы 56 %аварийная перегруппировка сорвала планы на 24год по занятию посёлка- закончились вагнеры и ополченцы...но в 25 году обязательно займём 58% и...
Российская армия уже ведёт бои за центр Бахмута: боестолкновения протекают в районе площади Свободы
A_K_
11:36
Не только. Многие неработающие пенсионеры тоже проводят там хрен знает сколько времени, когда нет внуков и нечего делать.)) Наверное и они деградируют от тик тока.
Япония собирается заблокировать TikTok
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем