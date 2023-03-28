Иначе зависимость от других стран не победить.

В интервью Yahoo Finance генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) подчеркнул, что рост объёмов производства электромобилей в США сдерживается ограничением не только количеством производимых в стране тяговых аккумуляторов, но и сырья для их изготовления. Последнее нужно не только добывать в Северной Америке, но и перерабатывать, поскольку сейчас значительная часть сырья перерабатывается в Китае. Поднебесная в настоящее время контролирует более 70% объёмов выпуска тяговых батарей в мире.

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Источник изображения: Ford Motor

В итоге, прежде чем попасть на предприятие по производству тяговых батарей, сырьевые материалы нередко преодолевают совокупный путь в 80 000 км, перемещаясь с одного континента на другой и обратно. Сформировать в Северной Америке полную экосистему для производства тяговых батарей, как считает глава Ford Motor, будет столь же сложно, как и в полупроводниковой отрасли, но этим нужно заниматься.

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К концу текущего года Ford намеревается обзавестись необходимыми договорённостями с партнёрами, которые позволят к 2026 году наладить ежегодный выпуск 2 млн электромобилей. В принципе, Ford Motor уже добилась определённых успехов в обеспечении себя тяговыми батареями, ведь компания в прошлом году вышла на второе место в США после Tesla, а в ассортименте её продукции немало крупных электромобилей с ёмкими аккумуляторами типа тех же пикапов F-150 Lightning.