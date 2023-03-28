По данным знакомых с текстом нового документа Министерства торговли США источников, это ведомство уже сейчас начинает собирать с компаний, желающих получить субсидии на строительство предприятий по выпуску чипов, прогнозы об уровне производительности этих предприятий, ценовой политике и величине расчётной выручки и прибыли. Методические рекомендации по проведению таких расчётов и готовые файлы с формулами ведомство уже распространяет среди соискателей.
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С 26 июня, по предварительным данным, желающие получить субсидии компании смогут подать свои заявки. Напомним, что на ближайшие пять лет властями США выделено $39 млрд собственно на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны, в течение десяти лет они готовы предоставлять налоговые льготы на общую сумму $24 млрд. Как отмечалось ранее, «излишки» прибыли власти США хотят изымать у компаний в счёт погашения субсидии, поэтому уже сейчас участникам программы предлагается определить, какое значение выручки и прибыли следует считать слишком высоким для безвозвратного получения субсидии.