Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Соискателям субсидий в США предложено определить пороговые значения выручки и прибыли
Доходы сверх назначенного уровня государство собирается изымать в счёт погашения субсидии.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

По данным знакомых с текстом нового документа Министерства торговли США источников, это ведомство уже сейчас начинает собирать с компаний, желающих получить субсидии на строительство предприятий по выпуску чипов, прогнозы об уровне производительности этих предприятий, ценовой политике и величине расчётной выручки и прибыли. Методические рекомендации по проведению таких расчётов и готовые файлы с формулами ведомство уже распространяет среди соискателей.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

С 26 июня, по предварительным данным, желающие получить субсидии компании смогут подать свои заявки. Напомним, что на ближайшие пять лет властями США выделено $39 млрд собственно на строительство предприятий по выпуску чипов на территории страны, в течение десяти лет они готовы предоставлять налоговые льготы на общую сумму $24 млрд. Как отмечалось ранее, «излишки» прибыли власти США хотят изымать у компаний в счёт погашения субсидии, поэтому уже сейчас участникам программы предлагается определить, какое значение выручки и прибыли следует считать слишком высоким для безвозвратного получения субсидии.

#финансы #полупроводники #сша #субсидии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Переманивая инженеров с Тайваня, китайские компании готовы предлагать кратно более высокие зарплаты
Совбез ООН не принял российскую резолюцию о расследовании диверсий на «Северных потоках»
Ford Motor: сырьё для батарей нужно не только добывать в Северной Америке, но и перерабатывать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
35
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
13
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
30
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
42
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
119
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
3
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
3

Сейчас обсуждают

Виталий Грибенюченко
10:16
Просто статьи пишутся по ТЗ и в них есть заведомо ложная информация, как пример цена указанна 799$ и все сразу понимают что эта цифра бредовая так как есть 4070ти которые не так уж хорошо продаются! Э...
Nvidia RTX 4070 будет выпускаться в двух версиях, с 8-контактным и 16-контактным разъемом питания
TheEd
10:13
Каклы, когда Крым то брать будете?. издеть не мешки ворочать
Украинские власти готовы усилить мобилизацию в стране в ответ на размещение ТЯО в Беларуси
Сергей Тюрин
10:12
Сердечное согласие, говорили они!... Ну,ну! Посмотрим, когда у бошей шоры с глаз спадут и начнётся очередное рубилово - кто за них погибать будет!
Intelligence Online: Франция планирует передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 через ОАЭ
Алексей Дворский
10:10
Жесть ценник зам надпись asus:) автор ку-ку. 4080 за 140+ тысяч?
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
grom9000
10:04
Когда вышла Voodoo и двухчиповая Voodoo 2 никакой Нвидией и не пахло, ее просто никто не знал даже, при этом 3dfx уже поддерживал SLI, при этом 3дфх уже был мечтой для всех и стоил не дорого, я брал н...
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
vitosol
10:03
Еще раз Мир увидел, что за гнилая власть в оплоте демократии!
Конгресс США начал слушания с генеральным директором TikTok Шоу Цзы Чу
Blackengine
10:03
О, тень видно, можно координаты определить по положению солнца.
Украинский министр обороны показал фото с техникой НАТО, находящиеся на Украине
dodzbogdan
10:03
Я планировал написать статью о конфиге на этой карте после, но наверное сделаю совмещённую с RX 7900 XT и 4070TI
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
dodzbogdan
10:00
Ага
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
Данияр Нурбаев
10:00
Пришли как-то два бота пообщаться друг с другом...
Французский строительный ритейлер Леруа Мерлен продает все 113 магазинов и уходит из России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем