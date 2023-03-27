Субсидии направляются на утоление кадрового голода отрасли.

По мнению некоторых частных наблюдателей, китайские власти не только ставят перед отечественными промышленниками задачу «догнать и перегнать Запад», но и подкрепляют свои намерения щедрыми денежными субсидиями, что позволяет китайским компаниям полупроводникового сектора переманивать тайваньских специалистов из тех же TSMC и UMC, предлагая им кратно большие зарплаты и прочие привилегии.

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Источник изображения: ASML

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По сути, как поясняет источник, не является редкостью случай, когда тайваньских специалистов заманивают на работу в Китай увеличением зарплаты в два или три раза, а также предоставлением щедрой медицинской страховки, льгот при получении образования и увеличенных по продолжительности отпускам по уходу за детьми. По западному образцу, ценные специалисты могут получать премии в форме акций компании, на которую они работают. Это тоже поощряет лояльность сотрудников, хотя панацеей от действий предприимчивых вербовщиков тоже не является.