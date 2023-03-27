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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA ценит процессоры Intel Sapphire Rapids за быстродействие в однопоточных приложениях
Считает их лучшим предложением на рынке.
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На недавней конференции NVIDIA для инвесторов и аналитиков, которая прошла в рамках GTC, основатель и руководитель компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) неоднократно возвращался к теме производительности центральных процессоров в однопоточных приложениях. При всей важности параллельных вычислений, которые компания ускоряет своими GPU, генеральный директор NVIDIA призывал не забывать о производительности центральных процессорах в однопоточных сценариях.

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Источник изображения: NVIDIA

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И хотя речь в большинстве случаев шла о собственных процессорах Grace с Arm-совместимой архитектурой, глава NVIDIA счёл нужным лестно отозваться о быстродействии процессоров Intel Xeon семейства Sapphire Rapids в однопоточных сценариях. Эти процессоры используются NVIDIA в своих серверных системах как раз по той причине, что обладают высоким быстродействием в однопоточных приложениях. «Фактически, оно превосходно», — охарактеризовал быстродействие этих процессоров глава NVIDIA.

#intel #nvidia #gpgpu #sapphire rapids #intel xeon
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