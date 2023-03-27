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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году Южная Корея выйдет в лидеры по росту расходов на оборудование для выпуска чипов
Даже по абсолютной сумме затрат она обойдёт Китай.
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По информации Bloomberg, отраслевая ассоциация SEMI уже сформировала прогноз на 2024 год по динамике изменения расходов производителей чипов на закупку технологического оборудования. В следующем году все участники рынка сообща потратят на 21% больше средств, чем в текущем, а именно — $92 млрд.

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Источник изображения: ASML

Совокупность факторов выведет в лидеры по темпам роста профильных расходов Южную Корею, хотя по абсолютным затратам на первом месте останется Тайвань с его $24,9 млрд. При этом профильные расходы тайваньских производителей вырастут по сравнению с текущим годом всего на 4,2%. Южная Корея увеличит расходы сразу на 41,5% до $21 млрд, а Китай останется позади с его $16,6 млрд и 2% роста — скажутся санкции США и их внешнеполитических сотрудников.

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По темпам роста расходов на покупку оборудования на втором месте окажутся страны Европы и Ближнего Востока с 36% увеличения по итогам 2024 года, на третьем месте расположатся обе Америки с 23,9% прироста. Как уже отмечалось, Тайвань ограничится четвёртым местом и 4,2% прироста, а Китай останется на пятом с двумя процентами. Кстати, Япония потратит на закупку оборудования для выпуска чипов $7 млрд, но по динамике изменения расходов это не позволит ей претендовать на место в первой пятёрке лидеров.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай #тайвань #южная корея
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