Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Northvolt собирается привлечь $5 млрд на развитие бизнеса по выпуску тяговых аккумуляторов
Для рынка Европы это крупный проект.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Выпуском аккумуляторных ячеек для электромобилей интересуются не только зрелые игроки рынка и сами автопроизводители, но и молодые амбициозные компании типа шведской Northvolt, которая стремится стать крупнейшим производителем тяговых батарей в Европе. По информации Reuters, ссылающейся на Financial Times, сейчас Northvolt ведёт переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении ещё $5 млрд на развитие своего бизнеса.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если учесть, что слухи ранее приписывали Northvolt выйти на публичное размещение акций с оценкой капитализации компании на уровне $20 млрд, то речь идёт о довольно крупной сумме инвестиций. Деньги вполне могут предоставить заинтересованные в получении продукции Northvolt клиенты из числа автопроизводителей. Например, автоконцерн Volkswagen сильно заинтересован в появлении на территории Европы крупных предприятий такого профиля. К середине этого десятилетия компания собирается перевести на электротягу каждый пятый продаваемый в мире автомобиль, на европейском рынке эта доля будет ещё выше. К 2030 году показатель вырастет до 80%, если говорить о рынке Европы.

#электромобили #европа #инвестиции #тяговые аккумуляторы #northvolt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск развеял слухи о намерениях арабских инвесторов вложиться в капитал SpaceX
CATL начнёт выпуск тяговых батарей с увеличенной на 20% ёмкостью в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
22
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
10
ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году
12
Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов
6
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
11
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
23
Активность атомных подлодок и боевой авиации ВМФ РФ в водах Арктики сильно напугала НАТО и США
4
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
35
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
12
Программирование 2d ускорения на 8514/A в связке с ATI Match 8.
11

Сейчас обсуждают

Олег Кулик
08:11
Рогатку доставай.
На реке Днепр были обнаружены катера 40 Defiant американского производства
Zangetsu
08:10
Ну и контора...
С 1 апреля беспошлинный лимит снизится в 5 раз
Сергей Кондратенко
08:04
Печально это все. Как бы там небыло не тот вектор в который надо стремиться. Идём именно тем способом как заказали наши "друзья" за океаном. Ну не верю я что нельзя было по другому пойти. А теперь над...
В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
Leonidvh
08:04
На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux
Aleksey Aleksey
07:58
Потому что эта правда ни кому не выгодна. Гейропа с америкосами всегда ставили палки в колеса что ссср что россии. Сильная самостоятельная держава конкурент ни кому не нужна. А тут отличный повод устр...
Украина получила пакистанские снаряды Yarmuk для РСЗО «Град»
Mostack
07:53
да бросьте! я ж не кисточкой пф115 в три слоя. Из баллончика там микроны. Чуть отрегулировал - даже лучше стало С придурками пока не сталкивались, так что в голову не пришло
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
Vitaly St
07:52
Я то думал под таким заголовком зюзя напишет что надо брать интел а750! Эх!
Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
Mostack
07:52
ЗАБЫЛ! второй раз неохота (
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
Mostack
07:51
я засекал приборчиком потребление и считал. В месяц 300-400р экономии с таким баком на ночном обогреве. Бак 100л взял за 5000 на распродаже 1.5 года назад - считаю удачно. - да, есть тупые с механикой...
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
ExtenZ
07:51
в года 1999-2000 в нашей школе привезли тоже HP vectra 7/8 но они были с 166ММХ зато 3 слота под память. AGP не было https://www.picclickimg.com/EzkAAOSwPKdjwt6b/HP-Vectra-VE-2GB-HDD-Pentium-200-MHz.w...
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем