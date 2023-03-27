Выпуском аккумуляторных ячеек для электромобилей интересуются не только зрелые игроки рынка и сами автопроизводители, но и молодые амбициозные компании типа шведской Northvolt, которая стремится стать крупнейшим производителем тяговых батарей в Европе. По информации Reuters, ссылающейся на Financial Times, сейчас Northvolt ведёт переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении ещё $5 млрд на развитие своего бизнеса.
реклама
Если учесть, что слухи ранее приписывали Northvolt выйти на публичное размещение акций с оценкой капитализации компании на уровне $20 млрд, то речь идёт о довольно крупной сумме инвестиций. Деньги вполне могут предоставить заинтересованные в получении продукции Northvolt клиенты из числа автопроизводителей. Например, автоконцерн Volkswagen сильно заинтересован в появлении на территории Европы крупных предприятий такого профиля. К середине этого десятилетия компания собирается перевести на электротягу каждый пятый продаваемый в мире автомобиль, на европейском рынке эта доля будет ещё выше. К 2030 году показатель вырастет до 80%, если говорить о рынке Европы.