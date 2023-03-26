В последние месяцы и дня не проходит без появления новостей о намерениях очередного производителя электроники перенести своё производство из Китая во Вьетнам или Индию. На этой фоне заметка Bloomberg о визите Тима Кука (Tim Cook) становится доказательством важности китайского рынка для американской компании Apple. По его словам, «Apple и Китай росли вместе».
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Apple собирается потратить $15 млн на финансовую помощь китайским властям в области образовательных программ для жителей сельских районов. Кук подчеркнул, что создатели технологий несут ответственность за их использование. В Пекине глава компании посетил вместе со своими коллегами фирменный магазин Apple. Тим Кук также встретился с правительственными чиновниками.
Регион продолжает оставаться важным источником доходов Apple, сейчас Китай формирует около 20% всей выручки компании. С 2015 года компания получала здесь ежегодно не менее $40 млрд выручки, а в прошлом фискальном году выручила $75 млрд. И всё же, если инициатива Apple по переносу производства своих устройств за пределы КНР получит поддержку среди её партнёров, то на темпах роста китайской экономики это скажется не лучшим образом. Власти страны хотели бы развивать высокотехнологичный сектор промышленности, и такое направление миграции не отвечает их интересам.