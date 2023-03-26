Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Визит Тима Кука в Китай был призван подчеркнуть важность региона для компании
По крайней мере, как рынка сбыта.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

В последние месяцы и дня не проходит без появления новостей о намерениях очередного производителя электроники перенести своё производство из Китая во Вьетнам или Индию. На этой фоне заметка Bloomberg о визите Тима Кука (Tim Cook) становится доказательством важности китайского рынка для американской компании Apple. По его словам, «Apple и Китай росли вместе».

реклама

Источник изображения: Bloomberg

Apple собирается потратить $15 млн на финансовую помощь китайским властям в области образовательных программ для жителей сельских районов. Кук подчеркнул, что создатели технологий несут ответственность за их использование. В Пекине глава компании посетил вместе со своими коллегами фирменный магазин Apple. Тим Кук также встретился с правительственными чиновниками.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Регион продолжает оставаться важным источником доходов Apple, сейчас Китай формирует около 20% всей выручки компании. С 2015 года компания получала здесь ежегодно не менее $40 млрд выручки, а в прошлом фискальном году выручила $75 млрд. И всё же, если инициатива Apple по переносу производства своих устройств за пределы КНР получит поддержку среди её партнёров, то на темпах роста китайской экономики это скажется не лучшим образом. Власти страны хотели бы развивать высокотехнологичный сектор промышленности, и такое направление миграции не отвечает их интересам.

#apple #китай #тим кук
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Госдепе США заявили, что не станут учитывать китайские «красные линии» касательно накачки Тайваня оружием
Профессор Миллер назвал Тима Кука более влиятельным в сфере поставок чипов человеком, чем Джозефа Байдена
Разместить заказы на выпуск чипов на Тайване стремятся даже некоторые китайские разработчики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
12
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
4
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
31
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
243
Ограниченное тестирование Counter Strike 2 - как получить доступ и что в него входит
4
Билл Гейтс объявил о начале эпохи искусственного интеллекта и рассказал о рисках, которые она несет
17
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
3
Масштабное обновление Counter Strike: игра переходит на новый движок и изменяет детали игры
10

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
07:59
Украинский овер. Там на удивление политоты нету.)
Россия не сможет выполнить военный контракт по поставке Индии С-400 «Триумф»
хахахер
07:50
но всегда надо куку помнить,что Россия и Китай стоят спина к спине и их дружба крепка как скала
Визит Тима Кука в Китай был призван подчеркнуть важность региона для компании
VRoman
07:49
Перейди к определению терминов. Тайминги - это число тактов необходимых для выполнения операции. Задержки - это время потраченное на выполнение операции. При одном и том же значении определённого тайм...
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
Combowan
07:43
зк отступать не могут их расстреляют, от того и только вперёд. решили наверное их всех кончить в бою за деревню которую могли самолётами забомбить
Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
Ёшкин кот
07:43
Так товарищ сверху утверждает , что мы в сказке живём
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
Олег Власов
07:42
Марии простительно,она не военный эксперт,наверное перепутала вакцинацию с чипизацией.Она в трудную минуту не сбежала со своей Родины.
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
Eisbrecher
07:40
>>Что в 2015-18гг были неверующие в прирост от разгона памяти, что в 2023 есть. Откуда вы такие беретесь)) Что 10 лет назад люди с трудом буквы воспринимали, что сейчас. Откуда вы такие беретесь)) Чи...
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
Дмитрий Леонов
07:33
И как такое возможно? Ладно там чипировали и чипы наводили ракеты. Кому-то нужно шапочку из фольги хотя бы на ночь
Российская актриса Шукшина опровергла своё заявление, что M142 HIMARS наводится по вакцинированным
Джон Стейнбек
07:30
Купил RX 6650 киберпанк мать его играет на ультра с лучами на ультра. Правда FSR на автомате(что не очень считается) Но и так можно))
5 популярных видеокарт, которые не подходят для игр и вызывают раздражение и негатив у владельцев
Антон Прилуков
07:21
Шутки шутками, но ис2 таки успел повоевать. Уж не помню точно в ДНР или ЛНР
У Соловьёва допустили комплектование бронетанковой дивизии из Т-34, снятых с постаментов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем