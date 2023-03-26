В августе 2019 года власти Японии ввели ограничения на поставку в Южную Корею некоторых материалов и химикатов, используемых в полупроводниковой промышленности, поскольку на политическом уровне между странами обострились противоречия, имеющие отношения к событиям первой половины прошлого века. По данным Nikkei Asian Review, около 17 южнокорейских компаний за период действия этих санкций не только увеличили свою капитализацию в 2,3 раза, но и почти пропорционально подняли свои доходы, поскольку им пришлось замещать продукцию японских конкурентов.
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Выручка компаний, которые участвовали в импортозамещении, в период с 2018 по 2022 годы выросла в полтора раза, а операционная прибыль увеличилась в два с половиной раза. По мнению представителей южнокорейской промышленности, санкции Японии в большей степени могли навредить компаниям из этой страны, а экономика Южной Кореи на себе существенного ущерба не почувствовала. Выручка и прибыль отдельных поставщиков специализированных материалов в Южной Корее из-за санкций Японии выросла в три раза. Компания Dongjin Semichem, например, в декабре прошлого года начала снабжать Samsung фоторезистом для работы со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV). Поставки аналогичного вещества из Японии были прекращены в связи с санкциями. Напомним, что в этом месяце данные ограничения были сняты после визита президента Южной Кореи в Японию. Впрочем, потепление взаимоотношений двух стран не заставит власти Южной Кореи отказаться от курса на импортозамещение, поскольку эта тенденция в целом в мире сейчас актуальна.