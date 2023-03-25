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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Специалистам по информационной безопасности удалось взломать Tesla Model 3 и получить полный контроль над бортовыми системами
Tesla уже в курсе и принимает меры по защите.
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Как сообщает Electrek со ссылкой на организаторов мероприятия Pwn2Own, команде специалистов по информационной безопасности Synacktiv удалось получить полный контроль над бортовой системой электромобиля Tesla Model 3 при помощи протокола Bluetooth и программной уязвимости, получившей название TOCTOU.

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Источник изображения: Electrek

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По условиям состязания, победители получили не только призовые баллы, но и денежное вознаграждение в сумме $100 000, а также сам электромобиль Tesla Model 3, над которым проводились эксперименты в сфере информационной безопасности. С результатами своих экспериментов победители состязания в обязательном порядке познакомили специалистов Tesla, которые теперь примут соответствующие меры для устранения данной уязвимости в системе защиты электромобиля.

#tesla #информационная безопасность #tesla model 3 #белые хакеры #соревнование #приз
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