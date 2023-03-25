Развитие полупроводниковой отрасли так стремительно, что происходило при жизни одного поколения, но основоположники неизбежно уходят не только из отрасли, но и из жизни. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Intel, в эту пятницу в возрасте 94 лет этот мир покинул Гордон Мур (Gordon Moore) — выдающийся инженер и один из основателей корпорации, а также автор известного эмпирического правила, получившего его фамилию.
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Гордон Мур, по сообщениям прессы, ушёл из жизни в своём доме на Гавайях, окружённый родными и близкими. Мур стоял у истоков корпорации Intel, когда она была основана в 1968 году, но свой знаменитый «закон» сформулировал в статье ещё в 1965 году. В своей первоначальной версии это правило гласило, что количество транзисторов на единице площади полупроводникового компонента способно удваиваться каждый год. Позже шаг действия правила был увеличен сначала до полутора лет, а потом до двух. Долгие годы «закон Мура» определял темпы развития полупроводниковой отрасли и вычислительной техники.
В одном из своих интервью Гордон Мур признался, то не обзаводился персональным компьютером для личного пользования до конца восьмидесятых годов. Уроженец Сан-Франциско, Мур в 1954 году получил научную степень в области химии и физики в Калифорнийском технологическом институте. Карьеру он начал в лаборатории Shockley Semiconductor, где и встретил будущего компаньона Роберта Нойса (Robert Noyce). В 1957 году они ушли с прежней работы, чтобы основать компанию Fairchild Semiconductor. Только в 1968 году они покинули и её, создав компанию Integrated Electronics, которая позже была переименована в Intel. Первым нанятым ими сотрудником новой компании оказался Энди Гроув (Andy Grove), который и руководил ею в восьмидесятые и девяностые годы прошлого века.
Гордон Мур был исполнительным президентом Intel до 1975 года, хотя занимавший в то время пост генерального директора Роберт Нойс считал коллегу равноправным партнёром. С 1979 по 1987 годы Мур был председателем совета директоров и генеральным директором, а на посту председателя оставался до 1997 года. По оценкам Forbes, благосостояние Гордона Мура в начале текущего года достигало $7,2 млрд. После ухода на заслуженный отдых Мур увлекался путешествиями и рыбалкой, а также учредил благотворительный фонд, который служил идее сохранения водной фауны в разных частях света. Крупные суммы Гордон Мур жертвовал и на проекты родного института. В браке он подарил жизнь двоим детям.