Теперь из фразы «закон Мура мёртв» на английском можно исключить первое слово.

Развитие полупроводниковой отрасли так стремительно, что происходило при жизни одного поколения, но основоположники неизбежно уходят не только из отрасли, но и из жизни. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Intel, в эту пятницу в возрасте 94 лет этот мир покинул Гордон Мур (Gordon Moore) — выдающийся инженер и один из основателей корпорации, а также автор известного эмпирического правила, получившего его фамилию.

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Источник изображения: Intel

Гордон Мур, по сообщениям прессы, ушёл из жизни в своём доме на Гавайях, окружённый родными и близкими. Мур стоял у истоков корпорации Intel, когда она была основана в 1968 году, но свой знаменитый «закон» сформулировал в статье ещё в 1965 году. В своей первоначальной версии это правило гласило, что количество транзисторов на единице площади полупроводникового компонента способно удваиваться каждый год. Позже шаг действия правила был увеличен сначала до полутора лет, а потом до двух. Долгие годы «закон Мура» определял темпы развития полупроводниковой отрасли и вычислительной техники.

В одном из своих интервью Гордон Мур признался, то не обзаводился персональным компьютером для личного пользования до конца восьмидесятых годов. Уроженец Сан-Франциско, Мур в 1954 году получил научную степень в области химии и физики в Калифорнийском технологическом институте. Карьеру он начал в лаборатории Shockley Semiconductor, где и встретил будущего компаньона Роберта Нойса (Robert Noyce). В 1957 году они ушли с прежней работы, чтобы основать компанию Fairchild Semiconductor. Только в 1968 году они покинули и её, создав компанию Integrated Electronics, которая позже была переименована в Intel. Первым нанятым ими сотрудником новой компании оказался Энди Гроув (Andy Grove), который и руководил ею в восьмидесятые и девяностые годы прошлого века.

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Гордон Мур был исполнительным президентом Intel до 1975 года, хотя занимавший в то время пост генерального директора Роберт Нойс считал коллегу равноправным партнёром. С 1979 по 1987 годы Мур был председателем совета директоров и генеральным директором, а на посту председателя оставался до 1997 года. По оценкам Forbes, благосостояние Гордона Мура в начале текущего года достигало $7,2 млрд. После ухода на заслуженный отдых Мур увлекался путешествиями и рыбалкой, а также учредил благотворительный фонд, который служил идее сохранения водной фауны в разных частях света. Крупные суммы Гордон Мур жертвовал и на проекты родного института. В браке он подарил жизнь двоим детям.