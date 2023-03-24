Тайваньские источники со страниц DigiTimes сообщают о резком перетоке клиентов от китайских контрактных производителей чипов к тайваньским. От услуг первых отказываются не только зарубежные клиенты, но и китайские. В частности, тайваньская VIS к концу года рассчитывает до 10% всей выручки получать именно на заказах китайских заказчиков.
реклама
В этом случае направление миграции может быть обусловлено усугублением американских санкций в технологической сфере против китайских производителей чипов. Тайваньские подрядчики в этом смысле могут предложить более продвинутую литографию, если правила экспортных ограничений США не запретят им сотрудничать с китайскими заказчиками.
Тайваньские производители в своём большинстве готовы принимать заказы на выпуск чипов от «беженцев из Китая», но не стесняются заламывать цены. Если новоиспечённые заказчики рассчитывают на формирование долгосрочных контрактных обязательств, то тайваньские производители готовы умерить свои аппетиты.