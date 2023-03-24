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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разместить заказы на выпуск чипов на Тайване стремятся даже некоторые китайские разработчики
Qualcomm тоже сократила объёмов заказов на выпуск чипов в Китае.
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Тайваньские источники со страниц DigiTimes сообщают о резком перетоке клиентов от китайских контрактных производителей чипов к тайваньским. От услуг первых отказываются не только зарубежные клиенты, но и китайские. В частности, тайваньская VIS к концу года рассчитывает до 10% всей выручки получать именно на заказах китайских заказчиков.

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Источник изображения: AFP

В этом случае направление миграции может быть обусловлено усугублением американских санкций в технологической сфере против китайских производителей чипов. Тайваньские подрядчики в этом смысле могут предложить более продвинутую литографию, если правила экспортных ограничений США не запретят им сотрудничать с китайскими заказчиками.

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Тайваньские производители в своём большинстве готовы принимать заказы на выпуск чипов от «беженцев из Китая», но не стесняются заламывать цены. Если новоиспечённые заказчики рассчитывают на формирование долгосрочных контрактных обязательств, то тайваньские производители готовы умерить свои аппетиты.

#полупроводники #литографическое производство #китай #тайвань
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РФ и Китаю нужно поддерживать Кубу, Мексику, завозить оружие. А на агрессию со стороны США вводить санкции и говорить, что нарушаются права и свободы людей, а США оккупанты.
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
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А мне пофигу, у меня много памяти. Пускает сколько хочет сжирает. Не вижу никакой проблемы
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