По информации CNBC, жители одного из районов Сан-Франциско в минувший вторник оказались свидетелями курьёзной ситуации. Эксплуатируемые в этой части города автоматические такси GM Cruise остановились и застряли в районе перекрёстка, движение за пределы которого было ограничено спасательными службами при помощи сигнальной ленты после того, как несколькими часами ранее сильный ветер повалил деревья на провода, питающие сеть городского электротранспорта.
реклама
Одна из машин фактически собрала на себя сигнальные ленты, которыми пожарные временно ограничили въезда на улицу, а также зацепила часть проводов, провисших в результате падения деревьев на опоры электросети. Автоматика этих роботизированных такси не смогла распознать низко висящие провода и сигнальную ленту как препятствия. По словам представителей сервиса, замершие на дороге автомобили в результате были освобождены из «плена» специалистами компании Cruise. Никто в результате инцидента не пострадал, но этот случай доказывает, что системы машинного зрения нужно обучать нестандартным ситуациям, чтобы передвижение в автоматическом режиме было реально безопасным. Регуляторам в США приходилось расследовать несколько случаев наезда электромобилей Tesla на стоящие у обочины машины специальных служб с горящими проблесковыми маячками — на первых порах программное обеспечение не видело в них препятствий.