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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Роботизированные такси GM Cruise не смогли принять за препятствия провисшие провода и сигнальную ленту
И получилось почти как в песне, что кто-то там запутался в проводах.
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По информации CNBC, жители одного из районов Сан-Франциско в минувший вторник оказались свидетелями курьёзной ситуации. Эксплуатируемые в этой части города автоматические такси GM Cruise остановились и застряли в районе перекрёстка, движение за пределы которого было ограничено спасательными службами при помощи сигнальной ленты после того, как несколькими часами ранее сильный ветер повалил деревья на провода, питающие сеть городского электротранспорта.

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Источник изображения: KNews Media

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Одна из машин фактически собрала на себя сигнальные ленты, которыми пожарные временно ограничили въезда на улицу, а также зацепила часть проводов, провисших в результате падения деревьев на опоры электросети. Автоматика этих роботизированных такси не смогла распознать низко висящие провода и сигнальную ленту как препятствия. По словам представителей сервиса, замершие на дороге автомобили в результате были освобождены из «плена» специалистами компании Cruise. Никто в результате инцидента не пострадал, но этот случай доказывает, что системы машинного зрения нужно обучать нестандартным ситуациям, чтобы передвижение в автоматическом режиме было реально безопасным. Регуляторам в США приходилось расследовать несколько случаев наезда электромобилей Tesla на стоящие у обочины машины специальных служб с горящими проблесковыми маячками — на первых порах программное обеспечение не видело в них препятствий.

#автопилот #такси #cruise #робомобиль
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