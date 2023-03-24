Данью теперь обложат производителей устройств, а не процессоров.

По информации Financial Times, сейчас Arm прорабатывает в переговорах со своими клиентами возможность перехода на новую бизнес-модель. Сейчас разработчики процессоров платят Arm не только за право использования лицензии, но и отчисляют по 1-2% со стоимости каждого реализованного чипа. Непосредственно продавцы устройств на базе этих процессоров от выплат в адрес Arm освобождены, но компания хочет перенести это бремя на них, чтобы получать процент с каждого проданного смартфона.

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Источник изображения: Reuters, Financial Times

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Удельная сумма будет в несколько раз больше, чем роялти с одного процессора, что позволит увеличить доходы Arm. При этом разработчики процессоров роялти платить перестанут, но будут обязаны поставлять свои процессоры строго определённому кругу клиентов Arm. В переговорах с Arm уже задействованы не только разработчики чипов типа Qualcomm, MediaTek и Unisoc, но и производители смартфонов — преимущественно китайские типа Xiaomi и OPPO. К новой модели лицензирования Arm хотела бы перейти с 2024 года, но перспектива соответствующих перемен может повысить привлекательность её активов для инвесторов уже в рамках запланированного на этот год IPO.