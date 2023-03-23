И профильное предприятие будет загружено полностью.

По информации DigiTimes, компания TSMC в этом году сможет увеличить выручку от поставок 5-нм и 4-нм чипов на $3,3 млрд, хотя в конце прошлого спрос на них временно снижался из-за перепроизводства компонентов в сегменте ПК и смартфонов.

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Источник изображения: UMC

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В целом по году выручка TSMC должна остаться примерно на уровне прошлого года — $76 млрд, поэтому прирост от поставок 5-нм и 4-нм продукции просто компенсирует потери на других направлениях. Предприятие Fab 15A, которое специализируется на этой продукции, должно достичь 100-процентной загрузки. Таким образом, ситуация со спросом на 5-нм и 4-нм продукцию TSMC должна будет в известной степени стабилизироваться.