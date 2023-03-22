Как уже отмечалось сегодня, готовящиеся новые экспортные ограничения США в определённой степени будут сдерживать инвестиционную деятельность в Китае для тех компаний, которые получают субсидии властей США при строительстве своих предприятий на территориях американской юрисдикции. Южнокорейские чиновники, как поясняет Reuters, поспешили заявить, что интересы компаний из Южной Кореи такие ограничения в их предполагаемом виде затронут в минимальной степени.
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В частности, ограничения на увеличение производительности имеющихся предприятий в 5% для технологий «тоньше» 28 нм и в 10% для технологий «толще» 28 нм не будут пропорционально сдерживать развитие бизнеса корейских производителей памяти в Китае. Дело в том, что американские правила определяют прирост производительности предприятий в количестве обрабатываемых кремниевых пластин. При этом переход на новые ступени литографии в рамках оговорённой производительности не ограничивается. Новый техпроцесс позволит уменьшить площадь каждого чипа и снимать с одной пластины больше микросхем, поэтому эффективное увеличение производительности китайских предприятий корейских компаний сможет выйти за рамки тех самых 5 или 10%.