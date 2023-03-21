У лидера рынка возникли проблемы со сбытом продукции?

По информации Reuters, на двух предприятиях BYD в Китае недавно были приняты меры по сокращению продолжительности рабочих смен, которые могут привести к сокращению объёмов производства электромобилей. В Сиане двухсменный график сохранился, но продолжительность рабочей недели ограничена четырьмя днями, а в Шэньчжэне вместо трёх смен в сутки оставлены только две.

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Источник изображения: BYD

По мнению источников, это говорит о наличии у китайского гиганта проблем со сбытом продукции. Бизнес компании в последние годы рос очень стремительно, ей удалось обойти Tesla на рынке КНР, а в мировом масштабе BYD имеет все основания считаться крупнейшим производителем машин с тяговыми электродвигателями и возможностью пополнения заряда от электросети, если учитывать ещё и гибриды. Машины только с ДВС компания BYD перестала выпускать некоторое время назад.

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Возможно, рынок просто не был готов к такому натиску. За два первых месяца текущего года объёмы поставок продукции BYD выросли на 89%, а случаев регистрации новых транспортных средств этой марки в КНР стало лишь на 66% больше. Не исключено, что возникло некоторое затоваривание. Сокращения продолжительности рабочих смен введены на крупнейшем предприятии BYD в Сиане, которое обслуживает потребности внутреннего рынка.