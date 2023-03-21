Ещё в ноябре компания Tesla, как напоминает Electrek, рассчитывала начать распространение программного обеспечения FSD Beta v11, которое имело определённую важность в эволюционном понимании, поскольку объединяло ПО для автономного передвижения по городским улицам с той частью кода, которая отвечала за движение по шоссе.
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В США в программе раннего тестирования обновлений FSD уже участвуют около 400 000 владельцев электромобилей Tesla, и в минувшие выходные они начали получать то самое обещанное ещё в ноябре FSD Beta v11. Оно должно улучшить работу фирменных нейронных сетей и снизить частоту так называемых «фантомных торможений», от которых страдали предыдущие версии ПО после перехода Tesla на преимущественное использование информации с видеокамер для распознавания препятствий и других участников движения.