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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские разработчики чипов стараются не иметь дела с китайскими клиентами
Даже если нет прямого запрета.
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Американские ограничения в сфере экспортного контроля до сих пор определяли либо перечень электронных компонентов и оборудования для их производства, запрещённых к поставке в Китай вне зависимости от производителя и получателя, либо указывали конкретные компании, с которыми зарубежным поставщикам не стоит иметь дела. Как поясняет DigiTimes, тайваньские разработчики чипов в отдельных случаях перестраховываются и воздерживаются от активного ведения бизнеса с китайскими компаниями, даже если это напрямую в данной фазе противостояния США и КНР не запрещается.

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Источник изображения: DigiTimes

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Среди тайваньских разработчиков чипов, которые не имеют собственных производственных мощностей, достаточно крупных компаний типа той же MediaTek. Спад на рынке Китая в любом случае должен был снизить товарооборот этой компании на данном географическом направлении, но геополитическая напряжённость наверняка дополнительно усугубила ситуацию. На примере Huawei можно убедиться, что китайские компании пытаются заниматься импортозамещением в сфере электронных компонентов, и лидер национальной отрасли за последние три года нашёл замену почти 13 000 импортных компонентов.

#полупроводники #mediatek #тайвань #китайские производители
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