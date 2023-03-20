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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские производители памяти столкнутся с операционными убытками в этом квартале
Для Samsung это будет первый случай с четвёртого квартала 2008 года.
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Менее двух недель осталось до конца квартала, и ресурс DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ заявляет, что надеяться на чудо на рынке микросхем памяти бессмысленно. Финансовые показатели производителей ухудшаются не только из-за затоваривания складов, но и из-за снижения цен и отсутствия признаков скорого возвращения спроса на память к росту.

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Источник изображения: DigiTimes

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В четвёртом квартале балансовая стоимость складских запасов Samsung Electronics выросла на четверть до $39,9 млрд и достигла рекордной для этой компании величины. SK hynix столкнулась с ростом складских запасов в стоимостном выражении на 75%. По итогам текущего квартала цены на память типа DRAM должны снизиться на 19%, на память типа NAND — на 18%, поэтому ничего хорошего участники рынка от этого отчётного периода не ждут. Обе компании должны столкнуться с операционными убытками, что происходит не так уж часто. По крайней мере, занимающая на рынке лидирующую позицию Samsung Electronics не сталкивалась с ними с четвёртого квартала 2008 года, когда в мире бушевал финансовый кризис.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #sk hynix #память
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