Цена обещает быть низкой, а привод — только задним.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Выпускаемые совместным предприятием SAIC, Wuling и GM компактные и очень дешёвые электромобили стали настоящими бестселлерами на китайском рынке, модель Wuling Hongguang Mini EV в прошлом году разошлась в КНР по итогам прошлого года тиражом в 500 000 экземпляров, заняв 10% местного рынка электромобилей. Машина предлагается в 14 вариантах исполнения, в самом компактном варианте она имеет габаритные размеры 2920 × 1493 × 1621 мм. Как сообщает Electrek со ссылкой на тематические китайские ресурсы, в апреле на рынок КНР должен выйти очередной интересный электромобиль, выпускаемый данным совместным предприятием.

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Источник изображения: Car News China

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На этот раз машина, стилистически напоминающая культовый внедорожник Suzuki Jimny, будет выпущена под маркой Baojun, модель Yep окажется почти на 60 см короче своего японского аналога, но будет полагаться исключительно на тягу электродвигателя мощностью 68 лошадиных сил, расположенного в задней части кузова и приводящего во вращение только заднюю ось. Максимальная скорость электромобиля будет ограничена 100 км/ч, а запас хода от штатной LFP-батареи составит не более 303 км по циклу CLTC. Габариты новинки составят 3381 × 1685 × 1721 мм, цена не уточняется, но она должна остаться одним из главных конкурентных преимуществ такой машины.