Ещё на стадии оснащения своих электромобилей крупнейшими в отрасли салонными фильтрами и тепловыми насосами Tesla не стеснялась заявлений о том, что может наладить выпуск бытовых климатических систем. Вспомнить это, по словам представителей Morgan Stanley, заставило недавнее мероприятие Tesla для инвесторов, которое описывало основные этапы перехода человечества к использованию исключительно возобновляемых источников энергии.
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По словам Илона Маска (Elon Musk), ничего сверхъестественного для этого не требуется, и жертвовать комфортом, чтобы жить в холоде, не придётся. Тепловые насосы могли бы использовать тепловую энергию Земли для отопления или охлаждения жилых и производственных помещений. Как считают аналитики Morgan Stanley, сама компания Tesla со временем станет крупным игроком на рынке такого оборудования. Эти насосы стали бы ещё одним звеном фирменной энергетической инфраструктуры, поскольку солнечные батареи и стационарные системы хранения электроэнергии компания уже предлагает.