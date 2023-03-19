Это когда здание обогревает сама планета.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ещё на стадии оснащения своих электромобилей крупнейшими в отрасли салонными фильтрами и тепловыми насосами Tesla не стеснялась заявлений о том, что может наладить выпуск бытовых климатических систем. Вспомнить это, по словам представителей Morgan Stanley, заставило недавнее мероприятие Tesla для инвесторов, которое описывало основные этапы перехода человечества к использованию исключительно возобновляемых источников энергии.

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Источник изображения: Element HVAC

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По словам Илона Маска (Elon Musk), ничего сверхъестественного для этого не требуется, и жертвовать комфортом, чтобы жить в холоде, не придётся. Тепловые насосы могли бы использовать тепловую энергию Земли для отопления или охлаждения жилых и производственных помещений. Как считают аналитики Morgan Stanley, сама компания Tesla со временем станет крупным игроком на рынке такого оборудования. Эти насосы стали бы ещё одним звеном фирменной энергетической инфраструктуры, поскольку солнечные батареи и стационарные системы хранения электроэнергии компания уже предлагает.