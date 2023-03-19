Как напомнила в интервью Nikkei Asian Review министр внешней торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher), к лету текущего года парламент страны должен определиться с перечнем дополнительных ограничений на экспорт литографического оборудования, которое может быть использовано для изготовления компонентов военного назначения. Хотя чиновница всячески подчёркивает, что новые санкции носят нейтральный характер, очевидно, что они направлены против Китая.
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С 2019 года крупнейший поставщик литографических сканеров в мире — нидерландский холдинг ASML, уже лишён возможности отгружать в Китай оборудование для работы с передовой EUV-литографией, но к лету этого года власти Нидерландов хотят добавить к этому перечню и некоторые виды оборудования для работы с менее продвинутой DUV-литографией. По их мнению, такой тип оборудования тоже может использоваться для производства чипов военного назначения. Лизе Шрайнемахер убеждена, что к инициативе должны присоединяться все демократические страны, и очень рассчитывает, что в конечном итоге это сделает Япония, которая пока колеблется. Для японских поставщиков китайский рынок формирует треть всей выручки, и выбор придётся делать между условной солидарностью по вопросам безопасности и существенным материальными потерями.