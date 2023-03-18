Китайская компания Huawei Technologies под жёсткими санкциями США живёт уже почти четыре года, и её основатель Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei), как сообщает Reuters, во время своего недавнего выступления перед аудиторией одного из китайских вузов рассказал об успехах промышленного гиганта в импортозамещении.
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За три года, по его словам, Huawei Technologies удалось заменить отечественными аналогами более 13 тысяч наименований электронных компонентов. Попутно из-за этого пришлось переработать дизайн почти 4000 печатных плат. Сейчас производство последних удалось стабилизировать, поскольку для критически важных компонентов уже нашлись отечественные заменители. Что характерно, принимая участие в мероприятии MWC 2023 в прошлом месяце в Барселоне, Huawei специально заклеила маркировку важнейших микросхем на образцах своей продукции, чтобы не выдавать их происхождения. Данная информация, по всей видимости, теперь относится к коммерческой тайне, поскольку после попадания в руки американских специалистов может послужить поводом к расширению санкционных ограничений.