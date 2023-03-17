А в Китае — все 29%!

Аналитики Canalys определили, что мировой рынок электромобилей и подзаряжаемых гибридов по итогам прошлого года вырос на 55% до 10,1 млн штук. Китай оставался крупнейшим географическим рынком для реализации электромобилей — 59% всех продаж в мире, здесь было реализовано 5,9 млн машин на электротяге. Фактически, на рынке КНР электромобили и подключаемые гибриды в прошлом году заняли 29% всех легковых машин, реализованных в регионе. Ещё два года назад эта доля не превышала 15%.

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Источник изображения: Ford

Как поясняют эксперты Canalys, на китайском рынке электромобили можно найти во всех сегментах, и по абсолютному количеству реализованных машин лидирует местная марка BYD. Её же авторы аналитической записки считают и лидером мировых продаж, хотя прочие источники пока приписывают лидерство Tesla. Из десяти самых продаваемых моделей электромобилей в Китае шесть носят марку BYD. В сегменте компактных машин на электротяге лидирует Wuling Hongguang Mini EV, который популярен благодаря своей низкой стоимости.

Европа остаётся вторым по величине рынком электромобилей в мире, занимая 26% с 2,6 млн машин. Доля электромобилей и подключаемых гибридов среди легковых машин на первичном рынке здесь выросла за два года с 20 до 23%. По мнению аналитиков, росту рынка электромобилей в Европе в прошлом году больше всего мешали проблемы с поставками аккумуляторов и компонентов. Местный рынок электромобилей диверсифицирован по маркам, ни одна из них не занимает более 6%. Две верхние позиции достались продукции Tesla, а концерну Stellantis удалось попасть в первую десятку с двумя популярными электромобилями: Fiat 500e и Peugeot e-208. У группы Volkswagen четыре позиции в десятке лидеров, но ей придётся приложить немало усилий для сохранения позиций в этом году.

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Наконец, третьим по величине остаётся рынок электромобилей в США с 9% от мирового объёма, но здесь они до сих пор представляют не более 7% продаж на первичном рынке. Более половины рынка в США контролирует компания Tesla, её кроссовер Model Y остаётся безоговорочным лидером. Прочим моделям других марок не удаётся занять более 5% рынка, на третьем месте находится Ford с кроссовером Mustang Mach-E. Все попытки производителей подогреть спрос на электромобили при помощи выпуска пикапов с соответствующим типом силовой установки особого эффекта пока не дали, ибо в десятке лидеров в США нет ни одного электрического пикапа. Кстати, авторы исследования включают в статистику продаж электромобилей и подзаряжаемые от сети гибриды, поэтому такая методика подсчёта и позволяет BYD лидировать не только в Китае, но и на мировом рынке.