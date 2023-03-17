По информации Nikkei Asian Review, состоявшаяся накануне встреча президента Южной Кореи и премьер-министра Японии принесла свои первые плоды, и на мероприятии в участием представителей крупного бизнеса Южной Кореи президент Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) провозгласил начало новой эры во взаимоотношениях с Японией. Страны должны расширить сотрудничество в нескольких приоритетных сферах.
реклама
К ним отнесены экономическая безопасность, передовые научные исследования и технологии, финансы и международная торговля. Как подчеркнул глава южнокорейского правительства, в промышленной сфере сотрудничество с Японией должно расширяться по линии полупроводниковых компонентов, батарей, электромобилей и цифровой трансформации в целом.
Взаимная зависимость Японии и Южной Кореи определяется не только химикатами для производства чипов и дисплеев, запрет на поставки которых первая из стран решила снять на этой неделе. Корейские производители получают из Японии и оборудование для производства чипов, а японские компании используют микросхемы памяти южнокорейского производства, а также тяговые батареи. Производство последних налажено и в Японии, но корейские поставщики достигли на этом рынке куда большего масштаба, хотя и уступают китайским.