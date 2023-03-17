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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Правительство Южной Кореи наметило сферы расширения сотрудничества с Японией
Полупроводники и тяговые батареи попали в их число.
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По информации Nikkei Asian Review, состоявшаяся накануне встреча президента Южной Кореи и премьер-министра Японии принесла свои первые плоды, и на мероприятии в участием представителей крупного бизнеса Южной Кореи президент Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) провозгласил начало новой эры во взаимоотношениях с Японией. Страны должны расширить сотрудничество в нескольких приоритетных сферах.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

К ним отнесены экономическая безопасность, передовые научные исследования и технологии, финансы и международная торговля. Как подчеркнул глава южнокорейского правительства, в промышленной сфере сотрудничество с Японией должно расширяться по линии полупроводниковых компонентов, батарей, электромобилей и цифровой трансформации в целом.

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Взаимная зависимость Японии и Южной Кореи определяется не только химикатами для производства чипов и дисплеев, запрет на поставки которых первая из стран решила снять на этой неделе. Корейские производители получают из Японии и оборудование для производства чипов, а японские компании используют микросхемы памяти южнокорейского производства, а также тяговые батареи. Производство последних налажено и в Японии, но корейские поставщики достигли на этом рынке куда большего масштаба, хотя и уступают китайским.

#полупроводники #япония #южная корея #тяговые аккумуляторы #междунароное сотрудничество
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