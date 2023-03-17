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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором полугодии TSMC может пойти на ещё одно повышение цен
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Тайваньская компания TSMC контролирует более половины рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов, а потому сохраняет возможность увеличивать выручку даже в сложных экономических условиях, перераспределяя заказы с одних направлений на другие. Как сообщает DigiTimes, рост затрат на расширение и модернизацию производственных мощностей может подтолкнуть компанию к повышению расценок на собственные услуги во второй половине текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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По некоторым данным, в текущем полугодии TSMC уже поднимала цены на свои услуги в среднем на 6%, поэтому грядущее повышение станет уже вторым с начала года. Клиенты TSMC предсказуемо противятся росту цен, но компания пытается нивелировать эффект от сокращения объёмов заказов предоставлением дополнительных услуг. Например, TSMC готова бесплатно хранить избыточные объёмы продукции клиентов на своих складах, чтобы те не сокращали количество заказываемых изделий. Компания не отказывается от планов по строительству новых предприятий и освоения новых техпроцессов, рассчитывая на восстановление рынка через какое-то время.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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