Но в северном сегменте сохраняются краткосрочные риски.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Аналитики Susquehanna на этой неделе проявили редкое в наши дни великодушие при оценке рыночного положения Intel, заявив о преодолении компанией значительной части проблем в сегменте ПК. По крайней мере, эксперты заявляют о том, что AMD прекратила наращивать свою долю в этом сегменте рынка, а сама Intel сформировала более адекватный перспективный план по выпуску новых процессоров, который она поэтапно выполняет.

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Источник изображения: Intel

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Intel также удалось избавиться от значительной части складских излишков, возникших из-за резкого снижения спроса на ПК после пандемии. При этом в серверном сегменте дела у Intel обстоят не так радужно, но ситуация хотя бы улучшилась на рынке ПК. Вчерашнюю торговую сессию акции Intel закрыли ростом курса на 6,23%.