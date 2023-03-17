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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты Susquehanna считают, что проблемы Intel в сегменте ПК преимущественно позади
Но в северном сегменте сохраняются краткосрочные риски.
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Аналитики Susquehanna на этой неделе проявили редкое в наши дни великодушие при оценке рыночного положения Intel, заявив о преодолении компанией значительной части проблем в сегменте ПК. По крайней мере, эксперты заявляют о том, что AMD прекратила наращивать свою долю в этом сегменте рынка, а сама Intel сформировала более адекватный перспективный план по выпуску новых процессоров, который она поэтапно выполняет.

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Источник изображения: Intel

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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Intel также удалось избавиться от значительной части складских излишков, возникших из-за резкого снижения спроса на ПК после пандемии. При этом в серверном сегменте дела у Intel обстоят не так радужно, но ситуация хотя бы улучшилась на рынке ПК. Вчерашнюю торговую сессию акции Intel закрыли ростом курса на 6,23%.

#amd #intel #финансы #акции
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хахахер
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хахахер
04:42
да кому чё нравится,так и называют.Оно хоть Артёмовск и русское название города,но мне Бахмут как-то больше нравится просто,этож всё на любителя тут
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
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хахахер
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Владимир Слепов
04:34
Я давно понял, где написано,,, за статью вознаграждение,,, значит статью высосал, ну вы меня поняли откуда. В 1941г же был один блицкриг, в России помнят чем это кончилось
80% целей с расстояния 2 км – в Германии рассказали об успехах украинских танкистов на Leopard 2
хахахер
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хахахер
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будет коалиция сельскохозяйственных стран со времянем из запада
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Vendium
04:05
Похуй. Челябинский метеорит был 20 метров, Тунгусский - 50 метров. Даже если попадёт в нас, от 30 метров будет крутое фаер шоу для окрестностей, но не более.
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
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