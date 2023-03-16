Несмотря на сложности с финансированием.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В декабре прошлого года тайваньская компания GlobalWafers заявила о намерениях построить в США предприятие по производству кремниевых пластин для местных клиентов. В Техасе будет построено предприятие стоимостью $5 млрд, которое сможет обеспечить работой до 1500 человек и выпускать до 1,2 млн кремниевых пластин в месяц. Как подчёркивает DigiTimes, руководство компании подтвердило, что планы остаются в силе, и американское предприятие начнёт работу в первом квартале 2025 года.

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Источник изображения: Asia Times

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Подобные уточнения приходится делать в силу увеличения бюджетов подобных проектов. Компании, которые собираются строить предприятия в США, сталкиваются с удорожанием стоимости строительных материалов и рабочей силы. Рост затрат, в свою очередь, порождает потребность в индексации правительственных субсидий, поэтому не все проекты в этой сфере продвигаются одинаково успешно.