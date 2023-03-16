По информации Nikkei Asian Review, на квартальной отчётной конференции председатель совета директоров Foxconn Янг Лю (Young Liu), который скоро отправится в рабочую поездку по Северной Америке, заявил о намерениях этой тайваньской компании наладить выпуск аккумуляторных батарей в двух американских штатах — в Висконсине и Огайо.
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Характерно, что площадка в первом штате будет специализироваться на выпуске аккумуляторных ячеек и батарей на их основе для систем стационарного хранения электроэнергии. Предприятие в Огайо, где Foxconn уже собирает электрические пикапы по заказу Lordstown Motors, будет выпускать тяговые батареи для электромобилей, причём не только указанной марки. Локализовать выпуск батарей компанию Foxconn побуждает наличие профильных субсидий со стороны американских властей. Чтобы местные покупатели могли рассчитывать на налоговый вычет в размере до $7500 на машину, сборка электромобилей и батарей для них должна вестись на территории Северной Америки.