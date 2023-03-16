Санкции 2019 года перестанут работать.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Агентство Bloomberg поясняет, что первые признаки потепления во взаимоотношениях Японии и Южной Кореи возникли в канун визита президента последней из стран в первую. Власти Японии решили снять ограничения на экспорт в Южную Корею ряда химических веществ и технических газов, предназначенных для обработки кремниевых пластин и дисплеев.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Очевидно, что в Южной Корее сосредоточены предприятия по производству как микросхем памяти, так и дисплеев, поэтому соответствующие экспортные ограничения Японии больно ударили по южнокорейской промышленности в 2019 году, когда данные санкции были введены на фоне обострения политического конфликта двух стран, уходящего своими корнями в период с 1910 по 1945 годы, когда весь полуостров Корея находился под японской оккупацией. С 2019 года японским поставщикам некоторых видов химикатов приходилось получать в профильных японских ведомствах экспортные лицензии на право поставки веществ из санкционного списка своим клиентам из Южной Кореи. Теперь эти ограничения должны быть сняты.