По данным Reuters, делегация правительства федеральной земли Саксония направилась на Тайвань для проведения переговоров с TSMC о строительстве в этом районе Германии предприятия по выпуску чипов для европейской автомобильной промышленности. Последняя специализация подразумевает, что на будущем предприятии не будут использоваться передовые техпроцессы, а всё ограничится зрелыми, и это в какой-то степени сократит бюджет проекта.
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Представители TSMC обеспокоены тем, что в нынешних реалиях строительство предприятия в Германии может оказаться дорогим удовольствием, а потому рассчитывают на предоставление субсидий. Власти Германии и непосредственно Саксонии благосклонно относятся к идее субсидирования проекта, но многое будет зависеть и от принимаемых чиновниками Евросоюза решений. Правительство Саксонии в начале месяца провело рабочую встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фонд дер Ляйен (Ursula von der Leyen), в ходе которой данный вопрос обсуждался.