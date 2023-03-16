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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Готовность TSMC строить предприятие в Германии сильно зависит от субсидий
Но, как и в случае с проектом Intel, согласования отнимают много сил и времени.
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По данным Reuters, делегация правительства федеральной земли Саксония направилась на Тайвань для проведения переговоров с TSMC о строительстве в этом районе Германии предприятия по выпуску чипов для европейской автомобильной промышленности. Последняя специализация подразумевает, что на будущем предприятии не будут использоваться передовые техпроцессы, а всё ограничится зрелыми, и это в какой-то степени сократит бюджет проекта.

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Источник изображения: TSMC

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Представители TSMC обеспокоены тем, что в нынешних реалиях строительство предприятия в Германии может оказаться дорогим удовольствием, а потому рассчитывают на предоставление субсидий. Власти Германии и непосредственно Саксонии благосклонно относятся к идее субсидирования проекта, но многое будет зависеть и от принимаемых чиновниками Евросоюза решений. Правительство Саксонии в начале месяца провело рабочую встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фонд дер Ляйен (Ursula von der Leyen), в ходе которой данный вопрос обсуждался.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия #субсидии
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