Быстрее, чем считалось ранее.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В прошлом году руководство TSMC жаловалось на снижение спроса на 7-нм и 5-нм продукцию, которое вызвало снижение степени загрузки профильных производственных линий. С учётом сохранения постоянных затрат на прежнем уровне или даже их роста, это грозило компании ростом себестоимости выпускаемой 7-нм, 6-нм и 5-нм продукции. Как поясняет DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков технологического оборудования, ситуация с уровнем загрузки оборудования на конвейере TSMC начнёт улучшаться с апреля этого года.

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Источник изображения: TSMC

Последовательно вырастет степень загрузки 7-нм и 6-нм производственных линий, которая в первом квартале опускалась до 40%, попутно приблизится к 100% степень загрузки линий по выпуску 28-нм изделий. В первом случае загрузка по состоянию на второй квартал сможет вырасти до 50%. Даже в случае с 5-нм и 4-нм продукцией степень загрузки в первом квартале опускалась с ноября прошлого года. Во втором квартале она имеет шансы вырасти до 85%.

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Наконец, передовые линии TSMC по выпуску 3-нм продукции во втором квартале смогут похвастать степенью загрузки на уровне 70%, при этом доля годной продукции превысит наблюдавшиеся в первом квартале 45-50%. Выручка TSMC в последовательном сравнении вернётся к росту по итогам второго квартала, как ожидают источники.