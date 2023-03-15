Квартальный отчёт Foxconn, как поясняет Bloomberg, позволяет понять, во что в финансовом выражении вылились проблемы с производством старших моделей iPhone осенью прошлого года на крупном предприятии в Чжэнчжоу. Чистая прибыль Foxconn по итогам четвёртого квартала сократилась в годовом сравнении на 10% до $1,3 млрд, а операционная прибыль упала на 16%.
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Выручка компании за четвёртый квартал не превысила $64 млрд, но в текущем квартале Foxconn рассчитывает на сохранение выручки на существующем уровне. Годовая выручка тоже должна сохранить на уровне прошлого года, как считают в Foxconn, поскольку падение спроса на потребительскую электронику можно будет компенсировать ростом объёмов реализации серверного и телекоммуникационного оборудования, а также персональных компьютеров, пусть и в меньшей степени.