Перебои с производством iPhone в Чжэнчжоу не могли не сказаться на бизнесе главного подрядчика Apple.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Квартальный отчёт Foxconn, как поясняет Bloomberg, позволяет понять, во что в финансовом выражении вылились проблемы с производством старших моделей iPhone осенью прошлого года на крупном предприятии в Чжэнчжоу. Чистая прибыль Foxconn по итогам четвёртого квартала сократилась в годовом сравнении на 10% до $1,3 млрд, а операционная прибыль упала на 16%.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Выручка компании за четвёртый квартал не превысила $64 млрд, но в текущем квартале Foxconn рассчитывает на сохранение выручки на существующем уровне. Годовая выручка тоже должна сохранить на уровне прошлого года, как считают в Foxconn, поскольку падение спроса на потребительскую электронику можно будет компенсировать ростом объёмов реализации серверного и телекоммуникационного оборудования, а также персональных компьютеров, пусть и в меньшей степени.