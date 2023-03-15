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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple изменит периодичность выплат премий и не торопится заполнять вакансии
Всё это позволяет компании экономить средства.
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По информации Bloomberg, компания Apple в рамках не очень афишируемой программы по сокращению расходов пересмотрела порядок выплаты премий для многих сотрудников. Некоторые из них ранее получали премию и в апреле, и в октябре, но теперь основная часть будет получать премию только в октябре, хотя общая сумма выплат по итогам года особо не изменится. Руководящий состав уровня директоров продолжит получать премии раз в квартал.

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Источник изображения: Getty Images

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Одновременно Apple не торопится заполнять образовавшиеся после ухода некоторых сотрудников вакансии, что также является одним из способов сэкономить. Усилился контроль за трудовой дисциплиной. Отказ от удалённого режима работы после пандемии требует от сотрудников присутствия в офисе в течение трёх дней в неделю, если кто-то будет пренебрегать этим требованием, то рискует оказаться в списке кандидатов на увольнение. Сотрудники фирменных магазинов Apple, которые оформлялись на неполный рабочий день, стали чаще жаловаться на принуждение к сверхурочной работе. По их мнению, Apple таким образом подталкивает наименее лояльную часть персонала к увольнению по собственной инициативе.

#apple #финансы #сокращение штата сотрудников
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