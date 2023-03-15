Как сообщает Bloomberg, на этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) посетит Японию для проведения знаковых переговоров об усилении сотрудничества между двумя странами. Взаимоотношения двух государств до сих пор были достаточно прохладными в свете имевшей место оккупации Корейского полуострова японскими вооружёнными силами в период с 1910 по 1945 годы.
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В интервью Bloomberg президент Южной Кореи дал понять, что сотрудничество крупных промышленных держав, Японии и Южной Кореи, способно обеспечить внушительную синергию. В ходе своего визита в Японию глава южнокорейского государства надеется заключить соглашение, регулирующее вопросы компенсации его гражданам ущерба, связанного с эксплуатацией их предков во времена японской оккупации. Примечательно, что соответствующий фонд для выплаты компенсаций предстоит организовать южнокорейским, а не японским компаниям.
Намерения южнокорейского лидера наладить добрососедские взаимоотношения с Японией получили одобрение президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), поскольку американская сторона заинтересована как в формировании стабильных цепочек поставок электроники, так и в консолидации усилий обеих стран в борьбе с растущим влиянием Китая. При этом отмечается, что власти США прямого участия в примирении Японии и Южной Кореи не принимают. Все три государства формально считаются противниками Северной Кореи, поэтому у них есть повод развивать сотрудничество и в военно-политической сфере.