Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Южной Кореи готовы расширять сотрудничество с Японией в свете новых общих угроз
Преимущественно с севера полуострова.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как сообщает Bloomberg, на этой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) посетит Японию для проведения знаковых переговоров об усилении сотрудничества между двумя странами. Взаимоотношения двух государств до сих пор были достаточно прохладными в свете имевшей место оккупации Корейского полуострова японскими вооружёнными силами в период с 1910 по 1945 годы.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

В интервью Bloomberg президент Южной Кореи дал понять, что сотрудничество крупных промышленных держав, Японии и Южной Кореи, способно обеспечить внушительную синергию. В ходе своего визита в Японию глава южнокорейского государства надеется заключить соглашение, регулирующее вопросы компенсации его гражданам ущерба, связанного с эксплуатацией их предков во времена японской оккупации. Примечательно, что соответствующий фонд для выплаты компенсаций предстоит организовать южнокорейским, а не японским компаниям.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Намерения южнокорейского лидера наладить добрососедские взаимоотношения с Японией получили одобрение президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), поскольку американская сторона заинтересована как в формировании стабильных цепочек поставок электроники, так и в консолидации усилий обеих стран в борьбе с растущим влиянием Китая. При этом отмечается, что власти США прямого участия в примирении Японии и Южной Кореи не принимают. Все три государства формально считаются противниками Северной Кореи, поэтому у них есть повод развивать сотрудничество и в военно-политической сфере.

#япония #южная корея #северная корея #геополитика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Южнокорейские производители чипов надеются договориться с США о преференциях
Япония расширила перечень отраслей, за иностранными инвестициями в которые будет следить строже
Япония пока не готова сформировать свои экспортные ограничения по примеру Нидерландов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
6
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
265
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
11
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
19
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
14
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
16
Солдатам в армии США разрешат не сдавать тест на ожирение – задания станут проще, а бойцы толще
15
AMD якобы могла выпустить видеокарту уровня RTX 4090, но не захотела
53

Сейчас обсуждают

Михаил Соломонов
08:30
Афтар ты дебик! Это не злые русские хацкеры сделали. https://ixbt.games/news/2023/03/12/slivshhik-assetov-stalker-2-heart-of-chornobyl-obyasnil-pocemu-pytaetsya-zastavit-gsc-game-world-izm.html
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Camelot Βоронцов
08:30
Дата анонса: 13 августа 2010 (изначально); 15 мая 2018 (повторно)
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Camelot Βоронцов
08:29
Шумихи из-за этого говна на 8-10 часов уже слишком много, проект давно уже превращен в долгострой, если честно я был бы немного даже рад, если бы узнал, что его вовсе отменили и он исчез бы из новосте...
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
MaccMaxSam
08:26
Отличная статья, отличный юмор! Настроение поднялось.
Наношу логотип Overclockers на табуретку с помощью подручных средств
Падешах
08:25
Под каждым девайсом не хватает сводной таблички с характеристиками - проц, ОЗУ, накопитель для данных и т.д.
О самых интересных ноутбуках XX века
Иван Горинич
08:25
Я 20 лет наблюдал развал варшавского договора и без единого выстрела, тогда как совокупный объем бюджета и только стран НАТО, сегодня в 30 раз пожирнее российского и не мечтай...😂😂😂
Над Чёрным морем произошло столкновение российского истребителя Су-27 и американского БПЛА MQ-9
Иван Горинич
08:22
Тогда как совокупный объем бюджета и только стран НАТО, сегодня в 30 раз потолще российского, да и Байконур по ходу Казахстан отожмет
Над Чёрным морем произошло столкновение российского истребителя Су-27 и американского БПЛА MQ-9
Антон Александрович
08:21
Всё по плану, параша?
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
Didier
08:16
Адепты Ждалкера умудряются его проходить по 100500 раз, что для меня полнейшая загадка еще с момента появления демки первого ждалкера. Да. Нива там была нивой, а рактор реактором, но, что в итоге вышл...
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Иван Горинич
08:16
СВО по карману?😅😅😅
Пентагон отказался от создания новых двигателей XA100 для F-35 в пользу модернизации F135
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем