Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
12-ядерный Intel Xeon w5 2445X показал лучший результат в y-cruncher Pi-1b на частоте 5140 МГц
Среди процессоров с 12 ядрами.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Южнокорейский энтузиаст safedisk получил доступ к представителю семейства процессоров Intel Sapphire Rapids-WS, а именно — модели Xeon w5 2445X, что позволило ему продемонстрировать возможности этого 12-ядерного процессора в тесте y-cruncher Pi-1b. Процессоры Xeon обычно плохо приспособлены для разгона, но материнская плата ASUS PRO WS W790E-SAGE SE в сочетании с наполненным жидким азотом резервуаром позволила поднять частоту данного инженерного образца до 5140 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, safedisk

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Примечательно, что температура центрального процессора под вычислительной нагрузкой не превышала 33 градусов Цельсия. Автор эксперимента утверждает, что определённая заслуга в этом принадлежит резервуару для жидкого азота новой конструкции. Результат тестирования стал лучшим среди процессоров с 12 ядрами — 13,286 секунды. Это первый случай, когда тест y-cruncher Pi-1b был пройден менее чем за 14 секунд.

#intel #экстремальный разгон #sapphire rapids #intel xeon w
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung переманивает опытных руководителей и специалистов из TSMC и Intel
В этом году Intel намеревается выступить в потребительском сегменте не хуже, чем в прошлом
Акции AMD и NVIDIA являются одними из самых привлекательных в сегменте для инвестиций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
5
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
125
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
11
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
19
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
9
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
23
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
23

Сейчас обсуждают

Роман Маркелов
14:39
Вот нашёл фотку, старая. Когда продавал на avito выставлял.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
sop18
14:37
Да, что то пошло у автора не так.))) За то он мастер всех обличать и критиковать.))) Знает как лучше сделать. д'Артаньян короче.)))
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
Ванючий случай
14:36
ага, на приоре турбо у него стоит, это как на запорожец поставить колеса от белаза
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Сергей Хомич
14:36
Там скрытая молитва запрятана )). На питоне такое ещё проще написать.
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
sop18
14:36
"Стыд и позорище сообществу LinuxЭ - это не твоя критика ?))) Заврался ты, малек.))) Сначала азы бы выучил, а потом кинулся бы критиковать сообщество)))
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
Максим Беляков
14:36
В чём разные, пк для многих задач необходим, а в городе и без машины жить можно
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
Роман Маркелов
14:35
Да нет, большой палец вверх. Но потом он мне типа давай со светофора стартанём, Я ему говорю да типа не вариант, если только с наката со второй. И мне не было варианта с места с мотоциклом тягаться, ...
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Максим Беляков
14:35
Для игрового пк с простенькой работой лучше rx 6800 взять
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
sop18
14:34
Враньё и полное профессиональное невежество это у тебя. Кстати, чудо индусское, а если бы у тебя было не 8 операций в калькуляторе, а скажем 500 и более ? Что вполне обычно для научных калькуляторов....
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
Ванючий случай
14:33
Да так и было. Верю ))) "подъехал и показал мне палец вверх" - типа фак. Хоть когда врешь придумывай получше, а то сам себя позоришь как всегда.
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем