Южнокорейский энтузиаст safedisk получил доступ к представителю семейства процессоров Intel Sapphire Rapids-WS, а именно — модели Xeon w5 2445X, что позволило ему продемонстрировать возможности этого 12-ядерного процессора в тесте y-cruncher Pi-1b. Процессоры Xeon обычно плохо приспособлены для разгона, но материнская плата ASUS PRO WS W790E-SAGE SE в сочетании с наполненным жидким азотом резервуаром позволила поднять частоту данного инженерного образца до 5140 МГц.
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Примечательно, что температура центрального процессора под вычислительной нагрузкой не превышала 33 градусов Цельсия. Автор эксперимента утверждает, что определённая заслуга в этом принадлежит резервуару для жидкого азота новой конструкции. Результат тестирования стал лучшим среди процессоров с 12 ядрами — 13,286 секунды. Это первый случай, когда тест y-cruncher Pi-1b был пройден менее чем за 14 секунд.