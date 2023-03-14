Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пикапы Tesla Cybertruck не станут массовыми даже к 2030 году
Не более 500 000 машин в год — это скромно на фоне общих амбиций Tesla.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Подготовка к массовому производству электрических пикапов Tesla Cybertruck идёт полным ходом, и некоторые источники утверждают, что собрано уже около полутора миллионов предварительных заявок. Не все из них конвертируются в покупки, но и объёмы выпуска этих необычных электромобилей, по данным аналитиков Morgan Stanley, не будут значительными даже спустя несколько лет после постановки Tesla Cybertruck на конвейер.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В первое время, как считают авторы аналитической записки, Tesla будет выпускать пикапы Cybertruck в ограниченных количествах, чтобы закрепить за ними имидж редких электромобилей и одной из визитных карточек марки. Даже к 2030 году компания будет способна произвести не более 500 000 пикапов в год, что на фоне общего тиража машин других моделей в 20 млн штук покажется буквально каплей в море. Пикапы этой марки привлекут некоторое количество энтузиастов, интересующихся данным типом кузова, но на высокую популярность рассчитывать не смогут.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск опроверг слухи о прекращении сотрудничества Tesla и BYD
Volkswagen наладит выпуск тяговых батарей в Канаде с 2027 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
35
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
65
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
11
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
19
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
4
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
23
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
23

Сейчас обсуждают

swr5
12:29
Правильно, поэтому в России уже как 30 с лишним лет отказались от идеалов социализма и коммунизма и признали ошибки СССР, общество развивается именно с гарантированной свободой слова и уважении прав ч...
"Нам глубоко плевать, что думает Запад во главе с США о выборах в Венесуэле": Николас Мадуро
garison87
12:29
У меня основная идея чтобы я с кресла дотягивался до usb и кнопки включения😂
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
garison87
12:28
Фотки будут в обзоре корпуса, а тут просто разница с минимумом символов т к наши читатели не любят много букв, в основном
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Genry
12:27
Не брешите: ничего не лагало! Ява была не оптимизирована под наитивный режим, даже в режиме эмуляции было намного лучше. И тесты они ставили на устаревшем Эльбрусе с недостаточным объёмом памяти. ...
«Газпромбанк» перенесёт процессинг на российское ПО и платформу «Эльбрус»
GrozaX
12:26
Много раз ее упоминал уже, решил пропустить )
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
32.50
12:25
я что-то не могу понять почему я ОБЯЗАН править твой код?
ChimbaBench: Начинаю разработку простого в использовании бенчмарка для Linux
Паулик
12:21
Это не мои набросы. Но, согласись мысль интересная? Ведь так?
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
terenty79
12:19
эх, жалко что все t-55 уже распилили, их бы тоже можно было дорабатывать. и тяжелые т10 тоже. но увы.
Генерал Гурулев показал как проходит модернизация советских Т-62 на 103 БТРЗ
Гоогле Гооглев
12:18
Ага
В России начато производство роутеров стандарта Wi-Fi 6E
Евген Матвиец
12:18
Вот так зрада зрадная у салорейха, ничего Люська мозгом пункт,вот и ПВО в салорейхе есть)
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем