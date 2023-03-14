Подготовка к массовому производству электрических пикапов Tesla Cybertruck идёт полным ходом, и некоторые источники утверждают, что собрано уже около полутора миллионов предварительных заявок. Не все из них конвертируются в покупки, но и объёмы выпуска этих необычных электромобилей, по данным аналитиков Morgan Stanley, не будут значительными даже спустя несколько лет после постановки Tesla Cybertruck на конвейер.
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В первое время, как считают авторы аналитической записки, Tesla будет выпускать пикапы Cybertruck в ограниченных количествах, чтобы закрепить за ними имидж редких электромобилей и одной из визитных карточек марки. Даже к 2030 году компания будет способна произвести не более 500 000 пикапов в год, что на фоне общего тиража машин других моделей в 20 млн штук покажется буквально каплей в море. Пикапы этой марки привлекут некоторое количество энтузиастов, интересующихся данным типом кузова, но на высокую популярность рассчитывать не смогут.