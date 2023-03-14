В сознании интересующихся электромобилями новоявленных марок потребителей продукция Rivian ассоциируется преимущественно с пикапами и кроссоверами, но владеющая 17% акций этой молодой американской компании Amazon использует своё влияние для покрытия потребностей в коммерческом электротранспорте. До 2030 года Rivian должна поставить Amazon около 100 000 электрических фургонов, которые были разработаны с учётом пожеланий заказчика, и только в этом году их будет выпущено не менее 10 000 штук.
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Издание The Wall Street Journal попыталось внести путаницу в представление общественности о характере взаимодействия Rivian и Amazon, сообщив накануне, что последняя изначально хотела выкупить более 10 000 фургонов по итогам текущего года, но потом сократила план, а Rivian в результате была вынуждена заинтересоваться поставками фургонов другим клиентам. Ресурсу CNBC удалось получить комментарии представителей Amazon, которые пояснили, что условия контракта между двумя компаниями остались прежними, и 10 000 фургонов в них фигурировали изначально.
При этом Amazon обтекаемо дал понять, что не возражает против поставок электрических фургонов компанией Rivian каким-либо третьим клиентам. По словам представителей интернет-гиганта, скорейшее распространение электротранспорта только сделает нашу планету чище и принесёт больше пользы обществу.