По мнению Nikkei Asian Review, недавние комментарии Си Цзиньпина о возможном будущем крупнейшего китайского производителя тяговых батарей CATL являются прозрачным намёком на желание высшего политического руководства КНР усилить контроль за стратегически важными направлениями китайской экономики.
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CATL, напомним, является не только крупнейшим производителем тяговых батарей для электромобилей в мире, но и самым быстро растущим. По мнению опрошенных источником экспертов, в условиях усиливающихся санкций США против Китая власти последней из стран считают нужным сплотить вокруг себя ведущие отрасли национальной промышленности. Подобные настроения уже подрывают доверие иностранных инвесторов к китайским производителям. В январе контролируемая властями КНР инвестиционная структура приобрела 1% акций Alibaba, но в сочетании с исключительными правами голоса это даёт государству возможность влиять на все принимаемые китайским гигантом решения. Сейчас капитализация CATL составляет примерно 70% от соответствующей величины Alibaba, попытки властей КНР усилить контроль за бизнесом этого производителя аккумуляторов могут отпугнуть иностранных инвесторов от акций CATL.