И только в других падежах можно говорить о найме.

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Ресурс Electrek обнаружил заметно возросшее количество вакансий на предприятии Tesla в Техасе, связанных с будущим производством электрических пикапов Cybertruck, которые должны встать на конвейер до конца текущего года. Компании требуются самые разнообразные специалисты инженерного профиля и управленцы.

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Источник изображения: Tesla

Судя по специфике вакансий, Tesla при производстве электрических пикапов будет обрабатывать металлические детали давлением и даже красить некоторые из них, хотя внешние панели кузова из высокопрочной нержавеющей стали краситься не будут. Как ранее отмечал Илон Маск (Elon Musk), желающие получить пикап альтернативной окраски смогут использовать специальные плёнки — благо, изобилие плоских поверхностей на кузове сделает процесс оклейки более простым и технологичным.

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Потребуются Tesla и специалисты по силовым электрическим установкам и тяговым батареям. Последние, судя по перечню вакансий, здесь же и будут производиться. Под вопросом остаётся способность предприятия Tesla в Техасе наладить сборку батарей из аккумуляторных ячеек типа 4680 в достаточных количествах. Принято считать, что именно задержка с началом их выпуска долгое время служила основной причиной для переноса старта сборки пикапов на более поздний срок.