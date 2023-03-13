Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla увеличила наём персонала под производство электрических пикапов Cybertruck
И только в других падежах можно говорить о найме.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Ресурс Electrek обнаружил заметно возросшее количество вакансий на предприятии Tesla в Техасе, связанных с будущим производством электрических пикапов Cybertruck, которые должны встать на конвейер до конца текущего года. Компании требуются самые разнообразные специалисты инженерного профиля и управленцы.

реклама

Источник изображения: Tesla

Судя по специфике вакансий, Tesla при производстве электрических пикапов будет обрабатывать металлические детали давлением и даже красить некоторые из них, хотя внешние панели кузова из высокопрочной нержавеющей стали краситься не будут. Как ранее отмечал Илон Маск (Elon Musk), желающие получить пикап альтернативной окраски смогут использовать специальные плёнки — благо, изобилие плоских поверхностей на кузове сделает процесс оклейки более простым и технологичным.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Потребуются Tesla и специалисты по силовым электрическим установкам и тяговым батареям. Последние, судя по перечню вакансий, здесь же и будут производиться. Под вопросом остаётся способность предприятия Tesla в Техасе наладить сборку батарей из аккумуляторных ячеек типа 4680 в достаточных количествах. Принято считать, что именно задержка с началом их выпуска долгое время служила основной причиной для переноса старта сборки пикапов на более поздний срок.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ford отзовёт 18 электрических пикапов F-150 Lightning из-за риска возгорания
Новая платформа Tesla сделает электромобили почти полностью автономными
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
26
Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
31
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
66
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
6
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
27
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
16
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7

Сейчас обсуждают

Павел Еремейчев
14:28
Очередная статья райзанутого автора ;)
Почему не стоит верить приписываемым китайцам заявлениям про «скорую мировую войну»
RED
14:27
Прекрасная игра, согласна. Несколько достижений все еще забаговано, но сама игра на удивление и хорошо оптимизирована и почти не багует. Про сеттинг и все остальное даже говорить не буду - это рай дл...
Atomic Heart - хороший пример инвестирования в индустрию разработки игр
Роман Маркелов
14:24
Даже с торрента не буду скачивать.
Шантаж разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 - Как утечка материалов повлияет на игру
Bernigan
14:16
У АМД маркетинг как раз таки отличный, вон сколько вас АМД воинов везде и всюду, непонятно почему защищающих глючный хлам. В том числе и процы АМД, благодаря хитрому маркетингу все считают что они тип...
AMD якобы могла выпустить видеокарту уровня RTX 4090, но не захотела
Ван Хельсинг
14:14
Рай придет...
В Discord интегрируют нейросеть ChatGPT
Ice
14:10
На заглавной фотке поста корпус, который тыщ 30 сейчас стоит )))
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
Михаил Белан
14:08
"В результате на рыке есть 8-ядерный Ryzen 7 7700X, который стоит столько же, как и указанный выше Core i5-13600K, но оказывается быстрее во всех задачах"- где пруф, лулз. У i2hard лучший это 13600к ...
Почему не стоит верить приписываемым китайцам заявлениям про «скорую мировую войну»
Александр Скотников
14:06
Примеры приведи "похожих", клоун.
Гиперзвуковые ракеты Кинжал на сегодня не может догнать никакие ракеты ПВО
Александр Скотников
14:04
Успехов. Примеры перехвата только принеси или просто не раззявливай пятак.
Гиперзвуковые ракеты Кинжал на сегодня не может догнать никакие ракеты ПВО
RangerXP
14:03
"известная компания ARCTIC, термоинтерфейсы которой являются одними из лучших" Mx-4 - неплохая паста по совокупности потребительских качеств, Мх-5 - амно, а подлинную Мх-6 не так просто купить сейчас...
ARCTIC объяснила отсутствие значений теплопроводности на своих термопастах и термопрокладках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем