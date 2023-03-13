По данным Business Korea, южнокорейские производители литиевых аккумуляторов интересуются возможностью выхода на рынок стационарных систем хранения электроэнергии. Для их оснащения могут подходить и отслужившие своё батареи электромобилей, но потребности рынка растут стремительно в свете перехода на альтернативную энергетику, а потому имеет смысл оснащать определённую часть стационарных накопителей энергии новыми батареями с подходящим набором характеристик.
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Поскольку масса и габариты подобных устройств не являются первостепенными характеристиками, которые способны оправдывать высокую стоимость, в системах хранения электроэнергии всё чаще находят применение более доступные литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа (LFP). В прошлом году 78% мирового рынка батарей для стационарных систем хранения электроэнергии контролировала китайская компания CATL, которая как раз специализируется на выпуске LFP-батарей. Корейским компаниям досталось лишь 14,8% этого рынка, но они хотят увеличить эту долю в будущем.
В прошлогодней статистике 7,5% рынка достались LG Energy Solution, а оставшиеся 7,3% контролировала Samsung SDI. Если первая готова расширять своё присутствие в этом сегменте за счёт выпуска LFP-батарей на предприятиях в Китае и Южной Корее, то Samsung SDI пока пытается найти более выгодный химический состав для литиевых батарей на основе никеля. Этот металл сочетается с кобальтом и алюминием, ведутся разработки более перспективных аккумуляторов серии NMX без содержания кобальта. Компания SK On, которая демонстрирует хорошие амбиции на рынке тяговых аккумуляторов для электромобилей, в сегменте стационарных хранилищ до сих пор о себе не заявляла.